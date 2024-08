Heidi Klum ha paura delle strisce abbronzate.

Non funzionale, ma molto sexy: Heidi Klum sfoggia le sue curve in un bikini ultra-svelato. Tuttavia, è tagliato in modo così astuto che l'abbronzatura potrebbe avere conseguenze ottiche.

È un bikini o già un costume da bagno? Con il recente abbigliamento da spiaggia di Heidi Klum, che ha orgogliosamente presentato ai suoi fan su Instagram, è stato utilizzato così poco tessuto che questa domanda è lecita. Il pezzo tagliato con astuzia a stampa animalier a malapena tiene a bada Hans e Franz, i famosi seni di Klum. Ancora meno tessuto è stato utilizzato nella zona dell'inguine. Il minuscolo pezzo di tessuto che copre la zona intima suggerisce che Klum abbia trascorso del tempo con un rasoio in precedenza. Non c'è spazio per i peli pubici in questo tanga, se si può anche chiamarlo così.

Questo dovrebbe essere una fonte di gioia per Klum, che è una appassionata di abbronzatura, poiché potrebbe quasi abbronzarsi in modo uniforme in questo abbigliamento rivelatore. Tuttavia, la astuta disposizione del costume da bagno la preoccupa.

"Tempo per la spiaggia! Ma non sono sicura delle linee dell'abbronzatura", scherza su Instagram riguardo al suo look audace, che presenta ai suoi follower in un video con una camminata degna di "Germany's next Topmodel". In effetti, i sottili lacci che tengono il tessuto sui seni e nella zona intima potrebbero creare interessanti disegni durante l'abbronzatura.

Anniversario di matrimonio senza reggiseno

Per evitare linee dell'abbronzatura indesiderate, Klum aveva già celebrato il suo quinto anniversario di matrimonio con il marito Tom Kaulitz semplicemente senza reggiseno al sole. Ha anche documentato questo con una foto. Consapevole che Instagram censura i capezzoli, ha almeno coperto la sua nudità con un braccio per il momento della registrazione. Tuttavia, ha bisogno di quel braccio di nuovo subito per abbracciare il marito, che dice essere "il migliore" per lei.

A proposito, indossava un altro slip del bikini nel suo video attuale - così rivelatore è il suo attuale abbigliamento da spiaggia. L'importante è che Klum abbia ricordato di applicare la crema solare.

Il post di Instagram di Heidi Klum, pieno di gioia per la sua passione per l'abbronzatura, ha scatenato una conversazione sul tessuto minimo del suo bikini rivelatore. Nonostante la preoccupazione per le eventuali linee dell'abbronzatura dai lacci sottili, la sua esperienza di anniversario senza reggiseno ha testimoniato il suo approccio audace.

Ricordando la precedente celebrazione dell'anniversario senza reggiseno di Klum, si può riflettere se lei potrebbe considerare di abbracciare una scelta di moda simile in futuro per evitare situazioni di linee dell'abbronzatura inaspettate.

