Heidi Klum espone un lato potenzialmente vulnerabile.

La controversia riguardo alla visibilità dei capezzoli maschili e femminili su Instagram è un argomento di dibattito in corso. Nel fine settimana, Heidi Klum ha fatto scalpore mostrando i propri, prima in diversi eventi a LA e poi sul suo account Instagram. Le regole riguardo a questo tipo di post sembrano variare.

Alla "Serata dei Nominati agli Emmy" organizzata dal "The Hollywood Reporter" e a un evento del sindacato degli attori a West Hollywood, Klum, 51 anni, ha attirato l'attenzione con le sue scelte audaci di abbigliamento. Ha sfoggiato un mini abito luccicante con stampa animalier che a malapena le sfiorava le ginocchia, mettendo in risalto la sua figura in tonalità dorate, marroni e nere. Le immagini dell'evento mostravano il suo abito che rivelava generose visuali laterali.

Su Instagram, Klum ha condiviso foto che hanno sottilemente rivelato le sue curve, potenzialmente violando le loro linee guida, intenzionalmente o meno. Le linee guida della piattaforma sulla nudità femminile sono piuttosto restrittive, affermando che non consente la visualizzazione dei capezzoli femminili. Tuttavia, vengono fatte alcune eccezioni, come durante le proteste, le foto dell'allattamento e le immagini delle cicatrici post-mastectomia.

Klum, nota per la sua sicurezza, ha continuato a mostrare il suo corpo con apparente disprezzo per le linee guida. Anche se era difficile determinare se le sue foto Instagram erano state effettivamente modificate per sfocare eventuali capezzoli visibili, una di esse la mostrava in una foto in bianco e nero con Mario Sorrenti, con i capezzoli chiaramente visibili.

Il Centro di Trasparenza di Meta chiarisce che l'arte vera che ritrae figure nude, come dipinti e sculture, è consentita sulla piattaforma. I post di Klum potrebbero servire come potenziali esempi di ciò che è accettabile e dove si trovano i limiti, incoraggiando potenziali revisioni delle linee guida per una maggiore equità e uguaglianza.

L'abito a stampa animalier di Klum non è apparso solo alla festa pre-Emmy. È stata anche avvistata con esso a un evento per il 50º anniversario di "People" magazine.

Il weekend degli Emmy hollywoodiani è pieno di eventi che precedono la cerimonia degli Emmy Primetime, il più prestigioso premio televisivo degli Stati Uniti, in programma domenica 15 settembre. "Shōgun" guida le nomination con 25, seguito da "The Bear" con 23.

Le scelte di moda audaci di Heidi Klum alla Serata dei Nominati agli Emmy e i successivi post su Instagram hanno acceso il dibattito sulle linee guida di Instagram sulla nudità femminile, mentre lei sottilmente rivelava le sue curve in disprezzo o violazione accidentale delle regole.

