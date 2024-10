Heidi Klum e' determinata a non deludere i suoi appassionati di Halloween.

Heidi Klum si sta preparando per Halloween da tempo, per mantenere i suoi follower coinvolti ed entusiasti. Ha confessato a People magazine di essere circondata da un gruppo di persone talentuose provenienti da vari campi, come truccatori, parrucchieri, stilisti e altri. "Non voglio deludere i miei fan di Halloween, quindi cerco sempre di ideare qualcosa di unico e inaspettato che li lasci senza fiato o sconvolti", ha detto, a 51 anni.

Su Instagram, ha creato fermento condividendo anteprime del suo ultimo costume. All'inizio di settembre, ha condiviso un video di una struttura simile a un carro armato con aperture per le gambe e lo ha captionato, "Heidi Halloween sta iniziando a prendere forma". Non ha ancora rivelato il costume, ma ha fatto intuire a Today.com che 'non sarà di questo mondo' e che richiederà molte protesi, facendole sentire claustrofobica solo a pensarci.

Heidi ha recentemente aperto il suo cuore a Today.com riguardo alla sua prima festa di Halloween a New York City nel 2000. Era "nella città più cool del pianeta" ma non sapeva quale evento scegliere, temendo che potesse essere una riunione noiosa senza costumi. Così ha deciso: "Se sono l'ospite di questa festa, devo ideare dei costumi elaborati e assicurarmi che le persone si vestano, altrimenti non verranno alla festa". Ora, i suoi ospiti aspettano con ansia di ideare i loro costumi.

Nel corso degli anni, la supermodella tedesca ha attirato l'attenzione di tutti con i suoi costumi sfarzosi e mozzafiato per le festività di Halloween, che si svolgono alla fine di ottobre. Momenti indimenticabili includono la sua trasformazione in pavone, il cyborg terrificante e il personaggio del verme gigante.

L'attesa per l'annuale spettacolo di Halloween di Heidi Klum è palpabile, con i fan che aspettano con impazienza il suo costume unico e inaspettato. I suoi post su Instagram, pieni di anteprime e indizi, mantengono il suo pubblico coinvolto e curioso su cosa indosserà quest'anno.

