Heidi Klum discute di ausili sessuali e scenari di giochi di ruolo.

Di recente, la supermodella Heidi Klum ha confessato di aver bisogno di un intero guardaroba per ospitare la sua collezione di oggetti intimi. Dopo questa rivelazione, ha condiviso ancora più segreti sulla sua vita intima in un podcast. A 51 anni, Klum ha parlato del contenuto del suo armadio speciale e dei giochi di ruolo che le piacciono.

Heidi Klum non è timida quando si tratta delle sue esperienze amorose con il marito, Tom Kaulitz. In un episodio del podcast di fine gennaio, ha descritto con piacere il loro fare l'amore su un jet privato e il "salsicciotto tedesco" di Tom. La connessione del chitarrista, 16 anni più giovane, con Klum viene descritta come "senza fine, selvaggia e appassionata". "Mi basta guardarlo e mi eccito", ammette. Klum ha anche menzionato il suo armadio dedicato ai suoi sex toys, che aveva rivelato in precedenza.

Nel podcast "Him & Her", ritorna su questo argomento e fornisce ulteriori informazioni. Quando la co-conduttrice Lauryn le chiede dell'organizzazione dell'armadio in base all'umore, Klum scherza che si tratta più che altro di "un umore", prima di rivelare che gli oggetti sono suddivisi per dimensione. "Ci sono parrucche, abiti, scarpe, stivali...", suggerisce Klum.

L'infermiera

Parla anche di quando e come utilizza questi abiti. Klum ricorda un'occasione in cui si è travestita da infermiera quando il suo partner non stava bene. Tuttavia, il partner non ha apprezzato questa fantasia. "Gli ho chiesto 'Come sta il mio paziente?' e lui ha solo riso!", ha detto Klum. Ha aggiunto che questa reazione è stata un "enorme segnale di stop" per lei. Si era immaginata il gioco di ruolo in modo diverso: "Stai male e lasciami controllare il tuo battito!".

Durante la sua chiacchierata sull'armadio kinky nel podcast "Call Her Daddy" di gennaio, la figlia maggiore di Klum, Leni, era in FaceTime. Insieme, hanno rivelato che Leni e le sue amiche avevano scoperto e esplorato l'armadio. "Ho pensato che fosse la cosa più figa del mondo", ha detto Leni, aspirante modella. Hanno persino filmato video dei giocattoli, all'inizio senza capire cosa fossero. "Ho pensato 'Mamma, questi cos

