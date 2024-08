- Heidi Klum dice che non è un problema.

Heidi Klum (51) ha trascorso le ultime settimane sull'isola dei sogni caraibica di Saint Barth con il marito Tom Kaulitz (34). Ha condiviso regolarmente scatti con i fan, inclusi numerosi ritratti e clip in bikini succinti o addirittura completamente senza reggiseno. Parlando con "Fox News Digital" prima di uno show live del talent show americano "America's Got Talent", ha detto: "Come americana, sono anche molto europea. Sono cresciuta con molta nudità in spiaggia, quindi non è un grosso problema per me".

Ha sottolineato ulteriormente: "Non è che sto facendo nulla di inappropriato. Vado sempre in spiaggia quando non c'è molta gente intorno. Mi sento di non offendere i sentimenti di nessuno". Ha anche menzionato di essere su un'isola francese dove "la maggior parte delle donne è senza reggiseno, quindi è una cosa completamente normale".

In una nuova intervista con "Style Watch", la rivista di moda della settimana americana "People", Klum ha sottolineato a settembre 2023 di essere molto felice del suo corpo. "Mi sento molto a mio agio senza vestiti". Il suo posto preferito per essere senza reggiseno è il suo giardino. "Non mi piacciono le linee dell'abbronzatura perché indosso così tanti diversi outfit. Non voglio vedere le linee dell'abbronzatura delle spalline. È molto strategico".

Parlando con il britannico "Daily Mail" all'evento "America's Got Talent", Klum ha anche spiegato che le sue vacanze senza reggiseno hanno talvolta incontrato fraintendimenti: "Ho sicuramente stato in America e in resort dove ho tolto il reggiseno - che era molti, molti anni fa - e alcune persone sono venute da me e hanno detto: 'Signora, alcune delle persone qui si lamentano, potrebbe rimettersi il reggiseno, per favore?'. E ho detto: 'Non c'è nessuno qui. Chi si lamenta?'. Immagino che qualcuno stesse guardando fuori dalla finestra". Ma ovviamente, si rimette il reggiseno se glielo chiedono.

La coppia ha anche trascorso il loro quinto anniversario di matrimonio all'inizio di agosto in paradiso, come ha rivelato Klum a "Fox News Digital". "Abbiamo avuto una cena fantastica, abbiamo avuto una bellissima giornata", ricorda Klum. "Essere in vacanza è così bello. Quando l'acqua è fantastica, il sole splende e sei con la persona amata".

Il marito ha raccontato un aneddoto divertente sulla loro vacanza nel suo podcast con il fratello Bill. "Eravamo su una spiaggia ventosa. C'erano forse 20 persone sparse su molti metri", ricorda il musicista. "Heidi e io stavamo guardando questo ragazzo fare questi esercizi strani in spiaggia. Era come un misto di Taekwondo o Jiu-Jitsu. Qualche tipo di sport da ballo-lotta. Voleva fare un po' di show e fare qualche tipo di ballo d'amore".

I loro sguardi si sono incontrati e l'uomo si è avvicinato. Ha chiesto se erano una coppia scambista e li ha invitati a un threesome. La spiaggia è nota per questo tipo di incontri nella scena. Tom Kaulitz ha quindi declinato e spiegato che i loro sguardi erano solo per le sue arti marziali e non un invito.

