- Heidenheim si rallegra, mentre Augusta affronta le sfide del "dismal-elbow-meter"

Frank Schmidt ha radunato la sua squadra in un cerchio di giubilo per condividere alcune parole di apprezzamento prima della loro marcia della vittoria. La folla acclamava rumorosamente e intonava "Campioni, campioni". Dopo una vittoria per 4-0 (2-0) contro il FC Augusta nella Bundesliga, il 1. FC Heidenheim sta continuando la sua straordinaria ascesa. La squadra dell'Ostalb ha ottenuto la sua quinta vittoria nella quinta partita ufficiale della stagione.

"Abbiamo già ottenuto il 15% dei punti di cui avremo bisogno alla fine", ha dichiarato il solito pragmatico Schmidt su DAZN. Tuttavia, ha anche apprezzato l'atmosfera esaltante nell'Ostalb: "Una grande celebrazione giovedì e di nuovo oggi", ha notato, riferendosi alla loro recente entrata nella Conference League. "Anche noi meritiamo di goderci questo momento".

Slotterbeck: "Incredibile"

Nel frattempo, il FC Augusta era insoddisfatto per una decisione di rigore controversa. "Incredibile", ha brontolato Keven Slotterbeck a proposito del suo fallo di mano, che è stato segnalato dal VAR e ha portato a un gol anticipato per il Heidenheim. Anche se ha riconosciuto qualche contatto, ha sostenuto che si trattava solo di un'azione normale "di calcio". "Gli arbitri non sembrano più in grado di prendere la decisione giusta. È solo inaccettabile e demoralizzante concedere un gol in questo modo", si è lamentato.

Slotterbeck era ancora più agitato per un incidente simile della settimana scorsa, che non ha portato a un rigore per l'Augusta, ma questa volta sono stati loro a subirlo. "Due interpretazioni completamente diverse", ha sospirato. "Oggi ci hanno assegnato un rigore ridicolo, avrei potuto strappare il microfono".

Wanner: Più forte che mai

La decisione dell'arbitro Martin Petersen dopo sette minuti era discutibile, poiché Slotterbeck aveva toccato il pallone con il braccio sinistro nell'area di rigore. Paul Wanner si è fatto avanti e ha segnato con sicurezza nell'angolo in basso a destra (9'). Léo Scienza ha aggiunto un altro gol con un tiro potente alla presenza di 15.000 spettatori (30'). Adrian Beck (69') e Maximilian Breunig (73') hanno seguito l'esempio.

Schmidt ha elogiato la prestazione di Wanner, ma ha sottolineato l'importanza dello sforzo di squadra. Both Wanner e Scienza sono stati particolarmente eccezionali. Wanner ha già segnato quattro gol in partite ufficiali in questa stagione. La scorsa settimana, l'18enne è diventato il più giovane marcatore della Bundesliga nella storia del club. Ora, è anche il più giovane giocatore a segnare un rigore nella massima serie tedesca.

Il Heidenheim guida la classifica, è passato al turno successivo nella DFB-Pokal e si è qualificato per la fase a gironi della Conference League, aspettando con ansia la partita contro il FC Chelsea a fine novembre. L'Augusta, nel frattempo, ha subito un passo falso dopo aver pareggiato 2:2 con il Werder Bremen nella partita d'esordio.

Le sfortune di Slotterbeck continuano

La prima metà è stata vivace, con l'Augusta che controllava il possesso palla e aveva numerose occasioni per pareggiare il punteggio. Il miglior tentativo di Slotterbeck ha colpito la traversa (27'). Invece, il Heidenheim ha segnato e Slotterbeck ha riconosciuto la loro "impressionante prestazione".

I sostituti di Marius Wolf e del svizzero Ruben Vargas dell'Augusta non sono riusciti a cambiare l'inerzia. Invece, Beck, che ha esteso il suo contratto fino al 2028, ha sigillato la vittoria. La sua assist, ovviamente, è arrivata da Wanner. Subito dopo, Breunig ha aggiunto un altro gol.

L'unica nota negativa per i tifosi del Heidenheim appassionati: il centrocampista Lennard Maloney ha dovuto lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo a causa di dolori alla schiena.

