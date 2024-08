- Heidenheim partecipa alla Coppa d'Europa

FC Heidenheim ha inaugurato la fase a gruppi della Conference League con una vittoria emozionante, aprendo la strada a ulteriori serate europee. La squadra della Bundesliga tedesca ha superato i campioni svedesi uscenti del BK Häcken 3-2 (1-0) nella gara di ritorno dei play-off. Marvin Pieringer ha segnato il gol dell'1-0 al 30', mentre Zeidane Inoussa (59') e Jeremy Agbonifo (79') hanno invertito l'inerzia della partita a favore degli ospiti. Nonostante i gol tardivi dei sostituti Paul Wanner (84') e Mathias Honsak (90+2), gli Svevi sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Heidenheim aveva già vinto la gara di andata 2-1 una settimana prima. Si trattava della prima partita casalinga internazionale nella storia del club e se ne prevedono almeno altre tre in questa stagione. Gli avversari del gruppo per il FCH saranno sorteggiati venerdì, con la squadra dell'Ostalb che ospiterà tre squadre e ne affronterà tre in trasferta.

Primo gol in casa di Pieringer nella Coppa Europa

Pieringer ha sfruttato un errore dell'avversario per segnare il suo primo gol in casa nella Coppa Europa dopo 30 minuti. Mikkel Kaufmann avrebbe potuto raddoppiare, ma il portiere del Häcken Peter Abrahamsson ha deviato il suo colpo di testa sulla traversa (34').

Poco dopo l'intervallo, Denis Thomalla ha mancato una grande occasione per portarsi sul 2-0 (51'), ma Inoussa ha pareggiato con un preciso tiro rasoterra. Agbonifo ha poi portato in vantaggio con un tiro a effetto, ma i sostituti Wanner e Honsak sono riusciti a segnare in extremis per regalare la vittoria a Heidenheim.

Dopo aver conquistato il posto nella fase a gruppi della Conference League, il FC Heidenheim guarda con interesse alla possibilità di giocare altre partite casalinghe in Coppa Europa in questa stagione. Il gol di Pieringer nella prima metà contro il BK Häcken nella Coppa Europa rappresenta un traguardo importante perboth il giocatore e il club.

