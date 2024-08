Heidenheim impegnata nella loro spedizione europea contro Chelsea e Erdoğan Side

Sorteggio Emozionante per il Debutto di FC Heidenheim nella Europa League: Promossa dalla Bundesliga, la squadra tedesca viene sorteggiata contro il miliardario FC Chelsea, insieme al club turco Başakşehir FK.

FC Heidenheim fa il suo ingresso nella Europa League con un sorteggio fantastico, che li vede impegnati in un derby casalingo contro i pesi massimi inglesi del FC Chelsea. Il sorteggio per questa competizione riformata si è tenuto a Monaco. La fase a gironi della Conference League inizierà il 3 ottobre e si concluderà il 19 dicembre, con le date esatte delle partite ancora da annunciare.

Dopo la loro vittoria per 3-2 nel playoff di qualificazione contro il BK Häcken, il FC Heidenheim ha un'altra ragione per festeggiare. La squadra inglese, vincitrice della Champions League nel 2012 e nel 2021, visiterà la regione dell'Ostalb - la favola continua per Heidenheim. Oltre a Chelsea, la squadra allenata da Frank Schmidt ospiterà anche l'Olimpija Lubiana e il FC St. Gallen, mentre si recherà in Turchia per affrontare il Başakşehir, un club legato al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e al suo partito AKP, il Hearts of Midlothian e il FC Paphos del Cipro.

Finale della Conference League a Wrocław

Come la Champions League, anche le competizioni europee riformate dal 2024/25 avranno una 'ligafase' invece della fase a gironi. Nella Europa League, 36 squadre si sfideranno con otto avversarie, giocando quattro partite in casa e altrettante in trasferta. Nella Conference League, 36 squadre parteciperanno alla 'ligafase', ma contro soli sei avversari (tre in casa, tre in trasferta). In entrambe le competizioni, le squadre saranno classificate in una classifica, con le prime otto che passeranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dalla nona alla sedicesima si sfideranno contro quelle dal diciassettesimo al ventiquattresimo nei playoff. Le squadre al venticinquesimo posto e以下 verranno eliminate. La finale della Europa League si terrà il 21 maggio a Bilbao, mentre quella della Conference League il 28 maggio a Wrocław.

