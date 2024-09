HBO sta cercando attori per interpretare i personaggi Ron, Hermione e Harry.

La fascinante storia di Harry Potter e dei suoi compagni Ron e Hermione ha conquistato i cuori di molti. Presto, queste storie torneranno alla vita sul grande schermo grazie alla rete americana HBO, che ne assume il comando. La ricerca dei nuovi volti per ereditare il mondo magico è in pieno svolgimento, con il processo di selezione per una nuova serie che si protrae fino a Halloween.

Secondo la rivista "Variety", gli aspiranti attori hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare le loro candidature. La rivista ha anche fornito informazioni sulle condizioni necessarie per il processo di audizione.

In modo interessante, queste informazioni sono state accidentalmente rese pubbliche di lunedì. HBO ha confermato la loro autenticità alla rivista "Variety".

Per questa nuova produzione, HBO cerca bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni entro aprile 2025. Il casting è aperto a candidati di tutte le etnie e genere. L'annuncio afferma: "Siamo impegnati in un processo di casting diversificato e inclusivo. Vi incoraggiamo a candidarvi per ogni ruolo, indipendentemente dall'etnia, dal genere, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da altre caratteristiche protette".

La sfida delle audizioni tedesche di Potter

Gli aspiranti attori tedeschi che sognano di interpretare Harry, Hermione o Ron hanno motivo di essere entusiasti, ma c'è un intoppo. I futuri astri del mondo magico devono risiedere nel Regno Unito o in Irlanda. Diventare cittadino britannico o irlandese in tempo potrebbe essere difficile. Tuttavia, come dimostrato dai romanzi di J.K. Rowling, nulla è impossibile. Per candidarsi al ruolo, i giovani attori devono presentare due brevi video di autintroduzione.

Le linee guida del casting specificano che i candidati devono includere dettagli come la data di nascita, l'altezza e il luogo di residenza. Devono anche descrivere un familiare, un amico o un animale domestico significativo.

Invio delle candidature entro il 31 ottobre

Il termine per l'invio delle candidature è fissato al 31 ottobre. La serie è prevista per essere girata nel Regno Unito nel 2025 e nel 2026 e comprenderà sette stagioni, ognuna delle quali adatterà un romanzo della leggendaria serie di J.K. Rowling. Non è stata ancora annunciata una data di rilascio ufficiale. Francesca Gardiner e Mark Mylod sono stati nominati produttori esecutivi e registi della serie.

I romanzi di Harry Potter hanno venduto oltre 600 milioni di copie in tutto il mondo. Tra il 2001 e il 2011 sono stati adattati in film, con Daniel Radcliffe nel ruolo principale. I film hanno incassato circa €7,2 miliardi.

