- Hazelov: doppio bilancio su un "percorso pianificato"

Nella stesura del gemellaggio di bilancio per il 2025/2026, il Presidente del Ministero di Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) ritiene che il governo statale sia su una "molto buona e ordinata strada". "Tutto è tranquillo e stabile", ha detto Haseloff. "La coalizione tedesca sta funzionando".

Molti nella coalizione nera-gialla-rossa si aspettavano trattative difficili per raggiungere un bilancio in pareggio. Il portavoce del governo ha recentemente rifiutato di rivelare di quanto le attuali registrazioni superino i fondi disponibili. La coalizione nera-gialla-rossa sta ancora lottando per raggiungere un bozza di bilancio in pareggio. Anche il Ministero delle Finanze ha rifiutato di fornire numeri specifici.

A giugno, le registrazioni hanno superato i fondi disponibili per i due anni 2025 e 2026 di più di tre miliardi di euro. Con i progetti finanziati, i partner della coalizione possono evidenziare le loro priorità prima delle elezioni. In precedenza, lo stato aveva pianificato un volume di circa 14 miliardi di euro all'anno.

Il Presidente del Ministero Haseloff ha menzionato che hanno una "molto buona e ordinata strada" con l'elenco che è il gemellaggio di bilancio per il 2025/2026. Nonostante l'aspettativa di trattative difficili per un bilancio in pareggio, il governo non ha ancora rivelato l'esatto eccesso di registrazioni sui fondi disponibili da "l'elenco".

Leggi anche: