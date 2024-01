Hayden Panettiere dice che avrebbe voluto saperne di più sulla depressione post-partum prima di diventare mamma

L'attrice di "Scream VI" si è seduta con Erin Lim Rhodes di E! News nell'episodio di venerdì di "The Rundown" e, in una candida intervista, ha detto che avrebbe voluto essere più consapevole della depressione post-partum (PPD) quando è diventata madre.

"Avrei voluto sapere di fare attenzione", ha detto la Panettiere.

Nel 2014 la Panettiere ha dato alla luce la figlia Kaya, di 8 anni, che condivide con il pugile professionista Wladimir Klitschko.

Ha poi raccontato che all'epoca le sembrava che ci fosse "qualcosa di gravemente sbagliato in me".

Vorrei che qualcuno mi dicesse che non c'è niente di male se dai alla luce il tuo bambino e non ti viene subito da dire: "Oh mio Dio, ti amo più di ogni altra cosa al mondo in questo momento". Va bene e non è anormale", ha detto.

Si stima che la sindrome da stress post-partum colpisca più di una donna su dieci che ha un figlio. Con sintomi simili alla depressione, viene talvolta definita "depressione peripartum" perché può iniziare durante la gravidanza e continuare dopo il parto, secondo la Mayo Clinic.

La star di "Nashville" ha già parlato della sua esperienza con la depressione peripartum e con la dipendenza.

In un'intervista rilasciata a Women's Health nel mese di marzo, ha raccontato di aver affrontato la "disperazione estrema" causata dalla sindrome di PPD e dall'alcol. Dopo aver completato un programma di trattamento in 12 fasi nel 2021, la Panettiere ha aggiunto di aver ritrovato la fiducia in se stessa.

In precedenza, la Panettiere si era sottoposta a un trattamento per il disturbo da stress post-traumatico nel 2015.

"Sono grata di essere dotata delle informazioni e dell'esperienza che ho avuto con la depressione post-partum", ha detto.

Fonte: edition.cnn.com