'Have I Got News for You' I membri del cast di celebrità aiutano a fornire sollievo comico durante le discussioni sulle notizie

"Penso che abbiano centrato il bersaglio," ha condiviso Ruffin con CNN durante un recente intervista. Tuttavia, quando si tratta di interpretazioni comiche degli eventi attuali, lei crede che non colpiscano nel segno.

Questa nuova proposta di CNN, intitolata "Have I Got News for You", cerca di estrarre risate dagli ultimi titoli con l'aiuto di Roy Wood Jr., che fa da ospite, e Ruffin e Michael Ian Black, come capitani della squadra.

Modellato sulla sua controparte britannica, lo show presenta un mix di intrattenitori, politici e comici come ospiti, impegnati in una rapida battuta e giochi. Il programma è sotto l'egida della Hat Trick Productions per CNN Originals.

Wood Jr. ha espresso i suoi pensieri sul comedy e i contenuti di attualità, dichiarando: "Il comedy ha il suo posto nel ciclo delle notizie". Ha ulteriormente elaborato: "CNN è un'ottima piattaforma per un programma come 'Have I Got News for You' perché, nella sua essenza, è una critica alle notizie. È una critica ai media. Credo che sia un approccio onesto per CNN offrire una piattaforma a qualcosa che, occasionalmente, critica le cose che copre o le persone che le coprono. Questo programma aiuta a mantenere le cose in equilibrio e aggiunge una nuova prospettiva alla programmazione quotidiana del network".

Ruffin, in accordo, ha evidenziato il naturale collegamento tra notizie e umorismo. "Le notizie si prestano al comedy perché la parte migliore del comedy è l'esperienza condivisa, e le notizie sono un'ottima scorciatoia per quello", ha condiviso.

Black è entusiasta di accogliere i concorrenti con un atteggiamento positivo e un acuto senso di autoironia. "Chiunque abbia un senso dell'umorismo sul mondo e una risata su se stessi sono i soli prerequisiti per i potenziali membri della squadra", ha notato.

"Have I Got News For You" debutterà il 14 settembre alle 9 p.m. ET su CNN.

