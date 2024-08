Hassan vince la maratona del crimine nella finale dura

Sifan Hassan, olandese, è la regina della maratona di Parigi. La doppia campionessa olimpica sui 10000 metri, ha vinto la gara in un finale mozzafiato, con un contatto fisico con la sua più agguerrita rivale negli ultimi metri.

Sifan Hassan ha vinto l'oro olimpico nella maratona dopo due medaglie di bronzo nelle gare su pista. L'olandese ha vinto in un finale emozionante e difficile, con un tempo record olimpico di 2:22:55, davanti alla detentrice del record del mondo Tigst Assefa dell'Etiopia, con un contatto fisico tra le due nella fase finale. In una curva, Hassan è stata quasi spinta contro la barriera durante il sorpasso, mentre i corridori cercavano di migliorare la loro posizione. La keniota Hellen Obiri ha conquistato il bronzo, vincendo la sua terza medaglia olimpica.

Come a Tokyo, Hassan lascia le Olimpiadi con tre medaglie. Dopo il bronzo nei 5000 e 10000 metri, ora ha l'oro. In totale, è tre volte campionessa olimpica. "Non è stato facile", ha detto Hassan: "Faceva molto caldo, ma mi sentivo bene. Non ho mai lottato così tanto fino alla fine come oggi. Non posso credere di essere campionessa olimpica nella maratona".

I maratoneti tedeschi non sono riusciti a competere per i primi posti nella finale delle gare olimpiche di atletica leggera. La migliore atleta tedesca è stata Domenika Mayer di Regensburg, che ha concluso al 28° posto in 2:30:14. Melat Kejeta, considerata tra le favorite, ha abbandonato la gara a metà della prima parte. Laura Hottenrott ha concluso al 38° posto in 2:31:19.

Il percorso impegnativo della gara ha attraversato molti luoghi iconici, poi è salito verso il castello di Versailles e è tornato a Parigi. Le salite hanno reso difficile anche l'idratazione per i corridori. La lotta per le medaglie si è intensificata nella salita poco prima del 30° chilometro. Nove corridori erano ancora insieme dopo la discesa - poi il ritmo è diventato sempre più veloce.

La sfida iniziale per Sifan Hassan nella maratona è stata evidente, poiché ha incontrato difficoltà nel mantenere la sua posizione durante il sorpasso, quasi essere spinta contro la barriera dai suoi avversari. Tuttavia, Hassan ha superato l'ostacolo e ha conquistato l'oro in un finale emozionante.

