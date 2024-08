Hassan vince la maratona del crimine in una dura finale

La olandese Sifan Hassan è la regina della maratona di Parigi. La due volte campionessa olimpica sui 10000 metri, ha vinto una gara emozionante fino all'ultimo metro, con contatto fisico con la sua più agguerrita rivale.

Sifan Hassan ha vinto l'oro olimpico nella maratona dopo due medaglie di bronzo nelle gare di pista. La olandese ha vinto in una sprint finale emozionante e difficile, con un tempo record olimpico di 2:22:55, davanti alla detentrice del record del mondo Tigst Assefa dell'Etiopia, con contatto fisico tra le due nell'ultimo tratto. Durante un sorpasso in una curva, Hassan è stata quasi spinta contro le barriere mentre i corridori cercavano di migliorare la loro posizione. La keniota Hellen Obiri ha conquistato il bronzo, aggiudicandosi la sua terza medaglia olimpica.

Come a Tokyo, Hassan lascia le Olimpiadi come una tripla medagliata. Dopo il bronzo sui 5000 e 10000 metri, ora ha l'oro. In totale, è una tre volte campionessa olimpica.

I maratoneti tedeschi non sono riusciti a competere per le posizioni di vertice nelle ultime gare olimpiche di atletica. La migliore atleta tedesca è stata Domenika Mayer di Regensburg, che ha concluso al 28° posto in 2:30:14. La favorita Melat Kejeta ha abbandonato la gara verso la fine della prima metà della difficile gara. Laura Hottenrott ha concluso al 38° posto in 2:31:19.

Il percorso impegnativo è passato inizialmente per molte attrazioni, poi è salito verso il castello di Versailles e poi è tornato a Parigi. Le salite hanno reso difficile anche l'idratazione per i corridori. La lotta per le medaglie si è intensificata nella salita prima del 30° chilometro. Nove corridori erano ancora insieme dopo la discesa - poi il ritmo è aumentato sempre di più.

La sprint finale emozionante ha affrontato diverse sfide, tra cui il contatto fisico con la sua più agguerrita rivale, sottolineando l'intensità della gara. Con il suo tempo record olimpico e la medaglia d'oro, Sifan Hassan ha superato con successo la sfida.

