Harvey Weinstein subisce un'urgenza di operazione al cuore in ospedale.

È stato confermato che oggi Mr. Weinstein ha subito un'operazione e un trattamento legati al cuore," ha dichiarato Juda Engelmayer, portavoce di Weinstein, e Craig Rothfeld, consulente del carcere, in una dichiarazione a CNN lunedì.

Hanno inoltre spiegato: "Come abbiamo sottolineato in precedenza, Mr. Weinstein sta affrontando una miriade di gravi complicazioni di salute che richiedono cure continue."

Una fonte vicina alla situazione ha rivelato che l'operazione chirurgica è stata eseguita con successo. L'udienza prevista per giovedì rimane invariata a meno che un medico non consigli altrimenti, ha aggiunto questa fonte.

Se Weinstein non sarà in grado di comparire di persona, l'udienza potrebbe essere rinviata.

La squadra della difesa è stata informata a metà agosto che una giuria di New York stava esaminando le prove relative alle accuse di aggressione sessuale contro il produttore cinematografico caduto in disgrazia, Weinstein. Tuttavia, non è chiaro se l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan abbia ottenuto un nuovo atto d'accusa.

Weinstein, ora 72enne, ha affrontato recentemente numerosi problemi di salute e ha spesso utilizzato una sedia a rotelle durante le udienze in tribunale.

Weinstein è stato dichiarato colpevole nel 2020 di atti sessuali criminali di primo grado e stupro di terzo grado. Gli è stata inflitta una condanna di 23 anni di carcere, ma la sua condanna è stata annullata in appello ad aprile.

Attualmente, Weinstein rimane in prigione a New York mentre fa appello a una separata condanna del 2022 a Los Angeles, dove è stato dichiarato colpevole di tre capi di imputazione per aggressione sessuale e condannato a una pena detentiva di 16 anni.

Despite his ongoing health issues and prison time, Weinstein has managed to find ways to engage in his love for entertainment, often requesting access to movies and TV shows.

Durante il suo tempo libero in prigione, Weinstein spesso si immerge in varie forme di intrattenimento per passare il tempo.

Leggi anche: