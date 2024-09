- Hartmann si assicura ancora una volta la posizione di leader del gruppo della CDU.

Hartmann ha continuato a guidare il gruppo della CDU nel parlamento statale della Sassonia, ottenendo una maggioranza del 95% durante la riunione inaugurale. Ha espresso l'intenzione della fazione di continuare il lavoro efficace del termine precedente nel parlamento statale, sottolineando l'importanza di un robusto gruppo della CDU per la stabilità politica, la crescita economica, la sicurezza interna e le politiche educative solide. Hartmann ha aggiunto che la Sassonia è uno stato libero fantastico e la CDU ha il potenziale per guidarne lo sviluppo nei prossimi cinque anni.

Nel frattempo, Hartmann si è preparato per i tempi difficili che ci aspettano. Il panorama politico è diventato più complesso rispetto a cinque anni fa. "Durante i colloqui esplorativi e le trattative di coalizione, baseremo le nostre strategie sui pilastri del successo di questo mandato legislativo", ha dichiarato Hartmann. Ha promesso di condurre le trattative con praticità, saggezza politica e resilienza. Ha riconosciuto che la prossima coalizione non sarà un'unione romantica, ma piuttosto il suo obiettivo era quello di stabilire un governo affidabile per la nostra patria.

Il giorno delle elezioni domenica scorsa, l'Unione della Sassonia ha sconfitto l'AfD con il 30,6% dei voti, mentre ha ottenuto il 31,9% dei voti totali. Poiché Kretschmer, il Presidente della CDU, si rifiuta di collaborare con l'AfD e la Sinistra, le uniche opzioni praticabili per un'alleanza dell'Unione sono i team con il BSW (11,8%) e l'SPD (7,3%) o il BSW e i Verdi (5,1%).

La Commissione, essendo parte integrante del gruppo della CDU, giocherà un ruolo cruciale nella costruzione delle strategie di coalizione durante i colloqui esplorativi e le trattative. Hartmann ha sottolineato la necessità che la Commissione collabori con gli altri partiti per stabilire un governo affidabile che promuova la stabilità politica, la crescita economica, la sicurezza interna e le politiche educative solide nella Sassonia.

