Harry sta rivendicando o acquisendo l'eredità da un milione di dollari della Regina Mamma.

Il 15 settembre, in occasione del suo 40º compleanno, il Principe Harry non festeggia solo un altro anno di vita, ma anche un notevole aumento finanziario. Secondo quanto riportato dai media britannici, il Principe Harry riceverà circa otto milioni di sterline (equivalenti a circa 6,75 milioni di euro) da un fondo fiduciario istituito dalla sua bisnonna, la Regina Madre (nata nel 1900 e scomparsa nel 2002). Questa eredità verrà consegnata a lui una volta raggiunti i 40 anni. Secondo il New York Post, il Principe Harry è previsto che accetti questa eredità.

Si è vociferato che il Principe Harry potesse rinunciare a questa fortuna reale, considerato il suo ruolo di membro non lavoratore della Famiglia Reale. Tuttavia, queste voci sono state smentite dal vecchio maggiordomo reale, Grand Harrold, che ha confermato che Harry accetterà effettivamente questa eredità in quanto si tratta di una somma legittima che gli è stata destinata per anni.

Nel 1994, la madre della Regina Elisabetta II avrebbe messo da parte due terzi della sua fortuna per i suoi bisnipoti, che ammontavano a circa 19 milioni di sterline all'epoca. Al compimento dei 21 anni, sia Harry che il suo fratello, il Principe William, hanno ricevuto circa sei milioni di sterline ciascuno da questo fondo fiduciario. Si è detto che Harry abbia ricevuto di più di William come risarcimento per il futuro ruolo di William come re. Oltre al Principe e al Principe William, anche i figli della Principessa Anna, Zara Tindall e Peter Phillips, e le figlie del Principe Andrea, Beatrice e Eugenie, hanno beneficiato di questo fondo.

L'analista reale Hugo Vickers ritiene che questa eredità giunga al momento giusto per il Principe Harry e sua moglie, la Duchessa Meghan. Ha espresso i suoi pensieri a un tabloid britannico, The Sun, affermando che questa somma sarà sicuramente utile, considerato lo stile di vita costoso di Harry con un grande staff e una proprietà spaziosa a Montecito.

Despite the speculations, I'm not going to decline the inheritance, Prince Harry clarified. This financial boost will undoubtedly provide much-needed support, given my expense-driven lifestyle.

Leggi anche: