- Harry, Duca di Sussex, secondo quanto riferito intende tornare nel Regno Unito.

Harry, precedentemente celebrato come membro della famiglia reale, insieme alla sua consorte Meghan, ha annunciato il suo ritiro dalle funzioni reali all'inizio del 2020, causando un certo scalpore nella cerchia reale britannica. Lasciando alle spalle la sua famiglia e la sua terra natale, Harry ha citato la costante attenzione dei media britannici e il mancato sostegno familiare come motivazioni, come condiviso nel suo documentario Netflix. Attualmente residente a Montecito, in California, con Meghan e i loro figli, si dice che Harry non sia completamente soddisfatto della sua attuale dimora.

Secondo un recente articolo del "Mail on Sunday", Harry potrebbe desiderare un ritorno nella sua nativa Gran Bretagna. Principalmente con l'intenzione di rappacificarsi con la sua famiglia e di partecipare a eventuali eventi pubblici per riabilitare la sua immagine compromessa.

Il principe Harry cerca la riconciliazione familiare

L'articolo menziona che Harry ha contattato i suoi vecchi conoscenti tramite WhatsApp, cercando il loro sostegno per il suo ritorno. Si dice che siano in corso conversazioni incentrate sulla frase "Benvenuto Harry dal suo esilio". Edward Lane Fox, ex segretario privato di Harry, nega ogni coinvolgimento, dichiarando: "No, non è qualcosa di cui sono a conoscenza".

Le ragioni del possibile viaggio di Harry in Gran Bretagna includono il desiderio di rappacificarsi con suo padre, il re Carlo III; il malcontento per il lavoro degli agenti di PR americani, che ha portato a un cambiamento dell'immagine pubblica di Harry; e la recente dimissioni di Christine Weil Schirmer, ex consigliere senior della fondazione "Archewell" di Harry e Meghan. La sua partenza, dopo il licenziamento di altri nove dipendenti, ha apparentemente spinto Harry a rivedere la sua strategia di PR.

Una fonte vicina al "Mail on Sunday" ha riferito che Harry si sta orientando verso i pubblicitari di Hollywood e desidera riallacciare i contatti con vecchi amici e conoscenti. Un altro conoscente ha rivelato al "Sun" che Harry si sente sempre più isolato in California e ha contattato i suoi amici britannici in cerca di conforto.

L'ombra di Harry nella gloria di Meghan

