Harrod esprime profondo disagio per le accuse secondo cui il precedente proprietario Mohamed Al Fayed si è impegnato in aggressioni sessuali contro i dipendenti.

Più di venti ex dipendenti di Harrods, ora adulti, hanno affermato che il defunto Al Fayed, morto lo scorso anno a 94 anni, li ha aggrediti sessualmente, come riportato da un'estesa indagine della BBC. Una vittima ha dichiarato di essere stata aggredita quando aveva solo 15 anni, con Al Fayed che aveva 79 anni al momento. Harrods ha riconosciuto che Al Fayed aveva l'intenzione di abusare del suo potere in qualsiasi ambiente in cui operasse.

Si dice che gli aggressioni siano avvenute in diversi luoghi, tra cui l'appartamento lussuoso di Al Fayed a Londra, l'hotel Ritz di Parigi, di cui era proprietario, e una villa parigina affittata, Villa Windsor, famosa per essere stata la residenza a lungo termine del duca di Windsor, un ex re britannico, e sua moglie, per decenni.

Il figlio di Al Fayed, Dodi Fayed, è tragicamente morto nel 1997 insieme a Lady Diana in un incidente stradale a alta velocità a Parigi.

Gli ex dipendenti di Harrods hanno dichiarato alla BBC che il trattamento di Al Fayed nei confronti delle donne era un segreto di Pulcinella all'interno del grande magazzino. Un ex responsabile di reparto ha dichiarato: "Non era nemmeno un segreto. Chiunque dica di non averlo saputo, mente".

Nel 2008, Al Fayed ha negato le accuse di aver aggredito sessualmente una ragazza minorenne. L'episodio avrebbe avuto luogo in un indirizzo commerciale nel centro di Londra.

Harrods ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge: "Condanniamo con la massima fermezza le azioni di Mohamed Al Fayed, che hanno causato abusi. Come azienda, durante questo periodo, abbiamo fallito nei confronti dei nostri dipendenti che ne erano vittime. Ci scusiamo sinceramente".

Harrods ha dichiarato che lo scorso anno sono emerse nuove informazioni su vecchie accuse di abusi sessuali contro Al Fayed. Da allora, l'azienda ha dichiarato: "È stata nostra priorità risolvere le controversie in modo rapido, evitando lunghi procedimenti legali per le donne coinvolte. Questo processo rimane disponibile per qualsiasi dipendente attuale o ex di Harrods".

