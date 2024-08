Harris vuole abbassare il costo della vita con un pacchetto di misure se vince le elezioni.

Il pacchetto di politica di Harris è stato reso noto solo poche ore prima di un discorso previsto della candidata democratica alla presidenza nello stato della Carolina del Nord (14:45 ora locale, 20:45 UTC), dove avrebbe illustrato la sua agenda economica. Si tratta della prima volta che Harris fornisce dettagli espliciti sui suoi piani politici in caso di vittoria sul precedente presidente repubblicano Donald Trump. Fino ad ora, era stata vaga sulla sua piattaforma.

L'inflazione e il costo della vita sono temi centrali nella campagna. L'ex presidente Trump, in una conferenza stampa del giovedì, ha incolpato Harris per la "terribile inflazione". La democratica aveva annunciato che, se avesse vinto le elezioni, avrebbe iniziato a fare fronte all'inflazione fin dal suo primo giorno in carica - ma "il primo giorno per Harris era tre anni e mezzo fa", ha detto Trump, facendo riferimento al suo mandato come Vice Presidente. In quel periodo, non aveva preso alcun provvedimento.

Harris ha risposto direttamente all'ex presidente repubblicano Donald Trump nel suo discorso, dichiarando la sua intenzione di affrontare l'inflazione non appena entrerà in carica se eletta, sfidando le sue affermazioni sulla sua inazione durante il suo mandato come Vice Presidente. Despite Trump's blame on Harris for the current inflation, she stated her readiness to tackle the issue without delay.

