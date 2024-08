Harris suggerisce di aumentare l'aliquota dell'imposta sulle società al 28% per finanziare gli impegni assunti

Dopo la presentazione del suo piano finanziario in quattro parti che promette riduzioni fiscali per i cittadini lavoratori e della classe media, la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris ha rivelato la sua strategia iniziale per finanziare il suo programma politico in caso di vittoria alle elezioni presidenziali.

In una dichiarazione, il rappresentante della campagna James Singer ha dichiarato: "Come presidente, Kamala Harris si concentrerà sulla creazione di un'economia prospera per la classe media, migliorando la loro stabilità finanziaria, durata e rispetto". Il suo piano rappresenta un approccio prudente per restituire denaro ai lavoratori e fare in modo che i grandi magnati e le corporation contribuiscano equamente alle tasse.

L'aumento fiscale proposto si allinea al sostegno del presidente Joe Biden, ma si ferma al tasso del 35% che Harris aveva sostenuto durante la sua corsa presidenziale nel 2020. Questo provvedimento annullerebbe in parte la riduzione della tassa sulle società del 2017 dell'ex presidente Trump, che ha ridotto la tassa sulle società dal 35% al 21%, una riduzione che non scade come le disposizioni sulla tassa sul reddito individuale del TCJA e che cesserà di applicarsi dopo il 2025.

Stime del Committee for a Responsible Federal Budget indicano che questo aumento fiscale ridurrebbe il deficit di 1 trilione di dollari nei prossimi dieci anni. L'ampliamento del pacchetto economico di Harris è previsto costare 1,7 trilioni di dollari nello stesso periodo.

Intanto, Trump ha definito la sua agenda proponendo la riduzione delle tasse delle imprese e l'assistenza finanziaria ai cittadini. Ha suggerito di abbassare il tasso fiscale delle corporation fino al 15%. Nonostante abbia ammesso lo scorso mese durante un'intervista con Bloomberg Businessweek che raggiungere una riduzione così significativa sarebbe difficile, Trump ha espresso l'intenzione di ridurlo.

Infine, Harris ha presentato un piano economico populista lo scorso venerdì, concentrandosi su politiche per rendere l'alloggio, gli alimentari, la salute e l'assistenza all'infanzia più accessibili. Questo piano offrirebbe sollievo fiscale a oltre 100 milioni di cittadini della classe media e inferiore, principalmente ripristinando il credito d'imposta per i bambini migliorato nell'Act American Rescue Plan e introducendo un nuovo credito d'imposta di 6.000 dollari per i bambini durante il loro primo anno di vita.

Nella sua campagna politica, Kamala Harris sottolinea la necessità che le corporation e gli individui più ricchi paghino più tasse per finanziare il suo programma politico. Se diventasse presidente, la sua amministrazione si concentrerebbe sulla priorità di un'economia forte per la classe media e sull'assicurarsi che paghino meno tasse mentre i ricchi contribuiscono di più.

