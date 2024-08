Harris sta promuovendo i sostenitori di Kennedy, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

In un incontro del venerdì, Kennedy ha dichiarato in una conferenza stampa dello stato dell'Arizona che non avrebbe partecipato a diverse intense battaglie elettorali e avrebbe invece sostenuto il candidato repubblicano, Donald Trump, per le elezioni del 5 novembre. Ha anche colto l'occasione per esprimere il suo dissenso nei confronti del Partito Democratico, di cui è stato un membro integrante per molto tempo.

Inoltre, il 70enne ha espresso il suo disappunto per la scelta di Harris come candidato alla presidenza democratica dopo le dimissioni del presidente Biden, senza aver partecipato alle primarie.

L'ex presidente Trump ha apprezzato la mossa di Kennedy, definendola "un sostegno molto gradito". Ha inoltre elogiato Kennedy come "una grande persona".

Gli analisti non sono d'accordo sull'impatto della decisione di Kennedy sulla campagna elettorale. Il discendente della famiglia Kennedy, noto per diffondere teorie del complotto, attualmente ha un indice di approvazione a singolo cifra.

Kennedy ha affermato che il suo nome sarebbe ancora apparso sulla scheda elettorale nella maggior parte degli stati. Tuttavia, non si sarebbe candidato in circa dieci stati altamente competitivi, sostenendo che la sua partecipazione avrebbe solo causato disordini.

In questa stretta corsa alla presidenza tra Trump e Harris, una piccola vittoria in alcuni di questi stati presumibilmente swing potrebbe influire sull'esito. Dan Kanninen del team della campagna di Harris ha anche dichiarato che la battaglia per la Casa Bianca sarebbe "molto, molto vicina".

