Harris sta guidando i sostenitori al luogo della celebrazione di Trump.

In uno spettacolo mozzafiato pieno di emozione e fanfara, i Democratici di Chicago dichiarano ufficialmente Kamala Harris come loro candidata presidenziale. Partecipa da Milwaukee, rendendo chiaro ai suoi sostenitori che sconfiggere Trump non è ancora una vittoria garantita.

Nella sua corsa alla Casa Bianca, la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha riconosciuto pubblicamente la strada difficile che la attende. Parlando a un comizio a Milwaukee, ha detto: "Sappiamo che sarà una corsa serrata fino alla fine. Abbiamo un sacco di lavoro davanti a noi, ma adoriamo le sfide, giusto?" Prima di concludere, ha ricordato ai suoi sostenitori: "No, non abbiamo ancora vinto." Nonostante sia in testa nei sondaggi nazionali contro il suo avversario repubblicano, Donald Trump, il suo vantaggio cade spesso all'interno del margine di errore del sondaggio.

In precedenza, durante la giornata, la posizione di Harris come candidata democratica per le elezioni di novembre è stata formalizzata con una sfarzosa esibizione di musica e luci alla convention del partito a Chicago. Anche se si trattava di un gesto simbolico, i più di 4.500 delegati avevano già dichiarato il loro sostegno a Harris attraverso un voto online prima della convention. A Chicago non era presente, ma ha partecipato virtualmente, apparendo accanto al suo compagno di corsa, Tim Walz, a Milwaukee. Questo luogo non era casuale - era il sito della convention repubblicana tenuta da Trump circa un mese prima.

Emergenza medica tra il pubblico

Dopo il suo discorso, Harris ha mantenuto la speranza per le elezioni presidenziali del 5 novembre, dichiarando: "Vinceremo. Ma dobbiamo lavorare sodo fino ad allora." Evidenziando la differenza tra le visioni per il paese, ha notato: "Non si tratta solo di noi contro Donald Trump. Si tratta di due visioni completamente diverse per il nostro paese." I Democratici stanno promuovendo il progresso, mentre i Repubblicani sono rimasti indietro, ha argomentato.

Mentre concludeva il suo discorso, Harris ha dichiarato con fermezza: "Chiunque cerchi di minare la Costituzione degli Stati Uniti non dovrebbe mai più essere autorizzato a stare dietro al sigillo del Presidente degli Stati Uniti. Mai più." Trump aveva suggerito di contestare la Costituzione degli Stati Uniti circa due anni fa, citando presunte frodi elettorali nelle elezioni presidenziali del 2020.

Nel frattempo, il suo discorso a Milwaukee è stato interrotto da un'emergenza tra il pubblico. Harris ha interrotto il suo discorso, ha chiesto un paramedico e ha gestito efficacemente la situazione, utilizzando l'incidente per illustrare la mancanza di preoccupazione dei suoi oppositori per il benessere delle persone. "È di questo che si tratta, prendersi cura l'uno dell'altro, prendersi cura gli uni degli altri," ha osservato con commozione.

