- Harris sostiene riduzioni delle tasse, contrariamente alle menzioni di Trump di politiche presumibilmente "comuniste".

Kamala Harris, aspirante alla Presidenza, espone la sua visione economica

Durante un comizio, Kamala Harris, candidata democratica in pole position per la Presidenza degli Stati Uniti, ha presentato la sua strategia economica. Ha promesso di offrire riduzioni fiscali per le famiglie e gli individui che rientrano nelle fasce di reddito medio e basso. Parlando a un pubblico nello stato controverso della Carolina del Nord, la potenziale Comandante in Capo ha anche promesso una serie di altre iniziative progettate per ridurre le spese, principalmente per la classe media, se eletta.

Se dovesse diventare Presidente, Harris immagina di attuare un divieto nazionale dei prezzi esorbitanti degli alimentari. Ha anche annunciato l'intenzione di aiutare i potenziali primi proprietari di case concedendo loro una somma di $25,000 per la caparra. Molte delle sue proposte dipendono dall'ottenere l'approvazione del Congresso, la cui composizione e le maggioranze saranno anche decise nelle elezioni del 5 novembre. Harris non ha fatto alcun cenno alla sua strategia di finanziamento per queste proposte.

Kamala Harris si concentra sul sollievo per la classe media

Nel suo discorso, Harris ha dichiarato, "Molte persone lavorano sodo, ma si sentono bloccate". Ha elogiato le iniziative e i miglioramenti introdotti dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e da lei stessa, ma ha ammesso che molti americani non hanno ancora beneficiato di questi miglioramenti nella loro vita quotidiana. Se eletta, ha dichiarato che la sua priorità principale sarebbe la classe media, "la loro sicurezza economica, stabilità e dignità".

In risposta, il candidato repubblicano alla Presidenza Donald Trump ha accusato Biden e Harris dei costi elevati negli Stati Uniti. Ha scritto sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, dopo il discorso di Harris, "Se pensate che le cose siano care ora, aspettate di vedere cosa succederà se Kamala diventa Presidente per quattro anni". Se la democratica introducesse "le sue misure di controllo dei prezzi comuniste", ci sarebbe fame e povertà, ha aggiunto. Il paese non si riprenderà mai.

