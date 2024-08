Harris sostiene l'eliminazione delle tasse sulle mance, promuovendo la politica proposta per la prima volta da Trump

Il sostegno di Harris è arrivato prima della presentazione di un piano economico questa settimana e anche mentre la vicepresidentessa cerca di coagulare il sostegno di una consistente coalizione di lavoratori del settore dei servizi nello stato chiave di Nevada.

Parlando a una folla di migliaia a un rally di sabato a Las Vegas, che includeva membri di un sindacato di lavoratori dell'industria alimentare locale, Harris ha promesso di avanzare politiche a favore delle famiglie lavoratrici, indicando l'eliminazione delle tasse sui mance come esempio.

“È mia promessa a tutti qui, quando sarò presidente, continueremo a combattere per le famiglie lavoratrici d'America, inclusi l'aumento del salario minimo e l'eliminazione delle tasse sui mance per i lavoratori del settore dei servizi e dell'ospitalità”, ha detto.

Trump, che ha proposto per primo l'idea al suo own rally elettorale di Las Vegas in giugno, ha accusato Harris di copiare da lui.

“Kamala Harris, il cui periodo di luna di miele sta FINENDO e sta iniziando a essere martellata nei sondaggi, ha appena copiato la mia politica di NESSUNA TASSE SUI MANCE”, ha pubblicato Trump sulla sua piattaforma social Truth Social. La differenza è che lei non lo farà, vuole solo farlo per scopi politici! Questa è stata un'idea di TRUMP - Non ha idee, può solo rubare da me. Ricorda, Kamala ha proposto il più LARGE AUMENTO DI TASSE DELLA STORIA - Non accadrà. RENDIAMO L'AMERICA GRANDE NUOVAMENTE!!!”

Dopo la proposta di Trump in giugno, il segretario-tesoriere del Sindacato Culinary Union Local 226, Ted Pappageorge, ha respinto la sua promessa: “Il sollievo è decisamente necessario per i lavoratori che ricevono mance, i lavoratori del Nevada sono abbastanza intelligenti da sapere la differenza tra le soluzioni reali e le promesse elettorali folli di un criminale condannato”.

Harris ha riconosciuto sabato i membri del sindacato presenti al rally, un giorno dopo che il Sindacato Culinary Union Local 226 ha ufficialmente sostenuto Harris.

La proposta è una delle prime politiche rilevanti offerte da Harris da quando è salita in cima al biglietto democratico lo scorso mese. Parlando con i reporter in Arizona sabato, Harris ha detto che intende presentare la sua piattaforma politica questa settimana, notando che si concentrerà su “cosa dobbiamo fare per abbassare i costi e anche rafforzare l'economia”.

La campagna di Harris ha ampliato il suo endorsement dell'eliminazione delle tasse sui mance per i lavoratori dell'ospitalità e del settore dei servizi, dicendo in una dichiarazione che lei “lavorerebbe con il Congresso” su una proposta che stabilirebbe i limiti di reddito e includerebbe misure per prevenire frodi.

Un funzionario della campagna di Harris ha detto che il suo piano per eliminare le tasse sui mance sarebbe stato affiancato da una spinta per il Congresso per aumentare il salario minimo.

“Sabato, la vicepresidentessa Harris ha detto che, come presidente, spingerebbe per l'eliminazione delle tasse sui mance”, ha detto il funzionario in una dichiarazione. “La proposta richiederebbe una legislazione. Come presidente, lei lavorerebbe con il Congresso per elaborare una proposta che viene con un limite di reddito e con rigorosi requisiti per prevenire che i gestori di hedge fund e avvocati strutturino la loro compensazione in modi per cercare di approfittare della politica”.

