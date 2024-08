- Harris si sforza di diventare il "Presidente per ogni cittadino americano".

Candidate alla presidenza Kamala Harris rappresenterà tutti i cittadini degli Stati Uniti e riparerà la divisione nella nazione. "Giuro di servire come presidente per ogni americano", afferma un passaggio del tanto atteso discorso di Harris alla Convenzione Nazionale Democratica a Chicago. "Queste elezioni offrono al nostro paese un'opportunità preziosa e breve per lasciarsi alle spalle l'ostilità, il sarcasmo e le dispute divisive del passato", dice il discorso. Il paese ha la possibilità di progredire "non come sostenitori di un partito politico o di una setta specifici, ma come americani". Harris aspira ad essere un leader che "guida e ascolta, è pragmatica, sensata e ha una dose di buon senso", suggeriscono gli estratti. Lei sempre lotterà per il popolo americano.

Il discorso di Harris a Chicago è previsto per le prime ore del giorno tedesco.

La Convenzione Nazionale Democratica dove Kamala Harris ha tenuto il suo discorso ispiratore si è svolta nella città di Chicago. Dopo il suo discorso, Harris ha espresso il suo impegno a servire come presidente per ogni americano, indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche.

