Harris si impegna a servire come presidente per ogni cittadino americano.

In recent polls a livello nazionale, Kamala Harris ha un leggero vantaggio sulla sua concorrente. Tuttavia, lei sa che l'entusiasmo post-vittoria svanisce rapidamente e ora deve fornire sostanza. Al convegno del Partito Democratico, si impegna a essere un presidente che "prende il comando e presta attenzione."

Poco prima del suo discorso altamente atteso al Convention Nazionale Democratico, la sua squadra ha rilasciato degli estratti giovedì (ora locale). "Voglio assicurare a coloro che hanno diverse opinioni: prometto di essere presidente per ogni americano," si legge. Il suo obiettivo è tracciare una "nuova strada."

Queste elezioni offrono al nostro paese una rara opportunità di lasciarsi alle spalle l'amarezza, lo scetticismo e le lotte divisive del passato, afferma lei. Il paese ha l'opportunità di avanzare "non come membri di un partito o fazioni, ma come americani."

Intende essere un presidente che "prende il comando e ascolta, è pragmatico, sensato e orientato al buon senso," confermano gli estratti. Sosterrà fermamente il popolo americano. Nel suo discorso a Chicago, in programma alle 04:45 CEST, riceverà ufficialmente la nomination come candidata presidenziale del Partito Democratico.

Gli estratti suggeriscono che Harris affronterà anche Donald Trump, il candidato presidenziale repubblicano, nel suo discorso. "Non è un uomo serio," dice la sua scaletta. Tuttavia, un secondo mandato di Trump alla Casa Bianca avrebbe serie conseguenze. Immaginiamo l'influenza che potrebbe esercitare - soprattutto dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gode dell'immunità da qualsiasi procedimento penale.

Trump ha ottenuto una vittoria significativa, anche se parziale, all'inizio di luglio davanti alla Corte Suprema. Nella questione se gli ex presidenti siano protetti dalle accuse penali, la corte di Washington ha deciso che questo vale almeno per le azioni ufficiali.

Il Paese ha bisogno del "Piano Kamala"

Harris è entrata nella corsa presidenziale tardi. Solo lo scorso luglio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo settimane di valutazioni sulla sua capacità di mantenere l'incarico, ha ritirato la sua candidatura e ha sostenuto Harris come sua sostituta. Lei è stata quindi scelta come candidata presidenziale del Partito Democratico in un voto elettronico all'inizio di agosto.

La sua nomination è stata ufficialmente ratificata al convegno di Chicago e nel suo discorso di chiusura accetterà ufficialmente la nomination. Sono attese anche dichiarazioni programmatiche da lei. "I votanti già sentono la 'vibrazione Kamala'. Ora hanno bisogno del 'Piano Kamala'," ha dichiarato il politologo Larry Sabato dell'Università della Virginia.

La candidatura di Harris ha suscitato un grande entusiasmo all'interno del partito. Nei sondaggi nazionali, lei ha un leggero vantaggio, ma le elezioni dell'8 novembre non saranno decise dalle percentuali di voto a livello nazionale, ma dai risultati degli stati individuali. Se vince, Harris sarebbe la prima donna, la prima afroamericana e la prima persona con radici asiatiche a diventare presidente degli Stati Uniti.

Il discorso di Harris a Chicago sarà l'evento principale del convegno. Negli ultimi giorni, più di 20 milioni di telespettatori hanno seguito gli eventi di Chicago. Mercoledì (ora locale), il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz ha ufficialmente accettato la nomination e ha esortato un entusiasta pubblico a fare campagna in modo risoluto per la vittoria di Harris a novembre.

