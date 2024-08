Harris si è fatto avanti attraverso le interviste da quando ha ottenuto i voti della classe media dopo la sua nomina.

Nella sessione di chat condivisa, la 59enne Harris ha espresso la sua fiducia nell'essere la scelta ideale per il compito. Ha avuto questa conversazione insieme al suo candidato alla vicepresidenza, Tim Walz, durante un'intervista congiunta. Harris ha cercato di appellare agli elettori conservatori e di classe media e ha fatto cenno all'integrazione di un repubblicano nel suo gabinetto se dovesse vincere alle elezioni di novembre.

Riguardo al tema caldo dell'immigrazione, Harris ha proposto conseguenze per coloro che attraversano il confine illegalmente. "Penso che ci debbano essere conseguenze", ha dichiarato. "Abbiamo regole che devono essere rispettate e fatte rispettare". In qualità di capo di stato, si è impegnata a far rispettare la legge.

Harris ha anche affrontato il tema divisivo della fracking, una tecnica dibattuta utilizzata negli Stati Uniti per recuperare grandi quantità di gas naturale. "Come presidente, non proibirò la fracking", ha confermato. In precedenza, Harris aveva mostrato una forte opposizione alla fracking, che ha un'importanza significativa nello stato conteso della Pennsylvania, noto per le sue estese riserve di gas da scisto.

I repubblicani, guidati dall'ex presidente Trump, criticano spesso Harris per le sue incoerenze su questioni chiave, come la fracking. Durante l'intervista, Harris ha sostenuto che le sue convinzioni fondamentali non erano cambiate. "Credo che l'aspetto più cruciale e importante del mio punto di vista politico e delle mie decisioni sia che i miei valori non sono cambiati", ha dichiarato.

Harris ha criticato Trump durante la conversazione, sostenendo che rappresentava una forza divisiva negli Stati Uniti. Tuttavia, ha affermato che il pubblico desiderava un nuovo inizio.

In materia di politica del Medio Oriente, un'altra questione importante nelle elezioni USA, Harris ha fatto appello a un cessate il fuoco e a un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani. Ha riconosciuto il diritto di Israele alla difesa, ma ha anche sottolineato che "troppi innocenti palestinesi" erano stati uccisi. Si è impegnata a continuare a fornire armi a Israele. Se il presidente Joe Biden avesse cambiato rotta, ha affermato, lei non lo avrebbe fatto.

Harris ha condiviso come ha saputo della decisione di Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Stava preparando la colazione con la sua famiglia quando Biden ha chiamato e le ha comunicato la sua scelta. "E gli ho chiesto, 'Sei sicuro?' E lui ha risposto, 'Sì'. È così che l'ho scoperto", ha rivelato.

L'intervista ha segnato il primo dibattito di Harris da quando è stata scelta come candidata presidenziale democratica. Il campo di Trump aveva ripetutamente accusato Harris di evitare gli intervisti da quando Biden si è ritirato dalla corsa.

Trump ha definito l'intervista "noiosa" sui social media. Durante un evento della campagna nello stato del Michigan, ha definito Harris "il più grande ribaltone" e ha scherzato sulla sua performance. Secondo lui, non si è presentata come un leader durante l'intervista. Il 10 settembre, Harris e Trump si scontreranno in un dibattito televisivo.

Nonostante il suggerimento del suo candidato alla vicepresidenza di affrontare il controverso tema della sua posizione passata sulla fracking, Harris ha insistito, "Non cambierò le mie posizioni solo perché qualcun altro pensa che dovrei farlo". Più tardi nell'intervista, Harris ha dichiarato, "Non mi tirerò indietro dalle conversazioni difficili, anche se comportano discutere delle mie posizioni passate e come sono cambiate nel tempo".

