Harris si affida fortemente a una questione cruciale per il suo successo.

Puntando a coloro che spingono per le restrizioni all'aborto come "quei doppiogiochisti", lei ha espresso le sue preoccupazioni in una riunione immediata ad Atlanta, sostenendo che alcune comunità che attualmente combattono contro i divieti di aborto sono state a lungo trascurate in questioni riguardanti la salute delle donne. "Dove eravate?" ha chiesto.

La questione del diritto all'aborto è salita di tono durante la settimana successiva alla pubblicazione di un report di VICE News su due donne in Georgia che hanno subito conseguenze fatali a causa di ritardi nell'assistenza medica attribuiti al divieto di aborto dello stato.

Alla fine della settimana, la madre in lutto di una delle donne era presente a un evento in streaming nel Michigan, raccontando la tragica storia della figlia a Harris e Oprah Winfrey.

Il venerdì, guidata da Harris, secondo i resoconti di CNN's Priscilla Alvarez, la sua campagna ha organizzato spontaneamente un comizio in Georgia. Harris ha tenuto il suo discorso di fronte a cartelli che proclamavano che un terzo delle donne vive sotto un "divieto di aborto di Trump", una frase che ha ripetuto durante il suo discorso.

Alvarez ha scritto: "Mi ha ricordato gli improvvisi accordi per viaggi urgenti che hanno posto Harris al centro della campagna di rielezione del Presidente Joe Biden, evidenziando i tipi di momenti che la sua campagna ha dimostrato di saper cogliere e amplificare - questioni che ritengono possano galvanizzare gli elettori e motivarli a votare."

L'ex Presidente Donald Trump ha rivendicato in modo controverso di aver reso un servizio alla nazione nominando giudici della Corte Suprema per rovesciare Roe v. Wade, restituendo così la questione dell'aborto alle legislature statali. Tuttavia, i sondaggi e le elezioni recenti suggeriscono il contrario.

Morti causate dalle restrizioni all'aborto

Il report di VICE News e numerosi altri testimoni mostrati alla Convention Nazionale Democratica di agosto hanno suscitato un notevole interesse per i diritti all'aborto, in particolare negli stati in cui sono in vigore restrizioni, come gli stati chiave Georgia e North Carolina.

"Mi dispiace tanto", ha detto Harris a Shanette Williams, la cui figlia di 28 anni, Amber Nicole Thurman, è morta nel 2022.

"E il coraggio che avete dimostrato è straordinario, perché avete anche appreso come è morta", ha detto Harris durante l'evento del Michigan. VICE News ha riferito che un comitato di revisione statale, che includeva medici, ha emesso un report confidenziale conclusivo che la morte di Thurman era evitabile.

Thurman, una madre che progettava di frequentare la scuola per infermieri, ha scoperto di essere incinta di gemelli e desiderava interrompere la gravidanza. Alla fine, si è autoadministrata pillole per l'aborto dopo aver viaggiato in North Carolina, che non aveva ancora stabilito le attuali restrizioni all'aborto. Thurman ha subsequently sviluppato una complicazione rara che ha richiesto un intervento chirurgico in un ospedale. I chirurghi hanno esitato ad operare perché la procedura, nota come D&C (dilatazione e curettage), è ora un reato in Georgia a meno che la vita della madre non sia a rischio.

Durante la sua discussione con Winfrey, Harris ha argomentato che anche le restrizioni che consentono eccezioni nel caso in cui la vita della madre sia in pericolo non sono sufficienti perché costringono i professionisti sanitari a determinare se una donna è sull'orlo della morte prima che possano intervenire.

Preoccupazioni dei medici

CNN's Brianna Keilar ha intervistato la dottoressa Nisha Verma, un'ostetrica-ginecologa che pratica in Georgia, riguardo alle conseguenze dei divieti per le cure alle donne incinte.

"Stiamo lottando con scenari estremamente difficili in cui tentiamo di stabilire quando nel continuum delle cure possiamo intervenire", ha detto Verma. "Non c'è una linea definita in cui qualcuno passa dall'essere completamente sano a gravemente malato."

"L'ambiguità in quella legge, l'eccezione per le emergenze mediche, crea una quantità enorme di incertezza su quando possiamo intervenire in ogni situazione specifica", ha aggiunto.

Verma ha descritto il trattamento di una paziente che aveva sottoposto a fecondazione in vitro e utilizzava il suo ultimo embrione, desiderosa di concepire ma scoprendo intorno alla 18a settimana che il feto non sarebbe sopravvissuto. Mentre affrontava questa situazione dolorosa, Verma ha detto che i medici stavano valutando quanto sarebbe dovuta diventare malata prima di poter fornire cure appropriate.

"Ciò ha aggiunto alla sua sofferenza in una situazione già difficile", ha dichiarato Verma.

Vantaggio chiaro di Harris sui diritti all'aborto

In un sondaggio New York Times/Siena College, dove la corsa nazionale era equiparata, Harris aveva un vantaggio sui diritti all'aborto - il 54% dei votanti probabili si fida di lei per gestire la questione più efficacemente rispetto al 41% che si fida di Trump. Su diversi altri problemi essenziali nel sondaggio, Trump era in testa.

I punti di forza di Harris sui diritti all'aborto si basano su demografie chiave che spera contribuiranno significativamente alla sua vittoria il giorno delle elezioni. Tra i giovani tra i 18 e i 29 anni, quasi tre quarti hanno espresso fiducia in Harris su questo problema. Tra i votanti neri, l'83% ha espresso fiducia in Harris, mentre tra i votanti ispanici è stato il 63%.

Rispetto ai votanti probabili bianchi, i votanti neri e ispanici erano più propensi a credere che Trump cercherebbe di attuare un divieto nazionale di aborto. Tuttavia, Trump ha affermato il contrario.

Una maggioranza di votanti, il 61%, in un sondaggio KFF pubblicato questo mese, preferirebbe una legge federale che ripristini i diritti all'aborto in tutto il paese; tuttavia, una tale legislazione sembra improbabile che passi attraverso il Senato degli Stati Uniti, che richiederebbe una maggioranza dei due terzi.

La questione cruciale quest'anno

La grande maggioranza dei votanti, l'89%, percepisce questa elezione come avente un impatto sui diritti all'aborto, con il 61% che afferma che avrà un "impatto maggiore", secondo KFF.

Non sorprende che i votanti tendano a fidarsi del candidato democratico più del repubblicano per gestire i diritti all'aborto; tuttavia, è un vantaggio che è cresciuto da quando Harris ha assunto il ruolo di Biden, secondo il sondaggio KFF.

Gli uomini tengono conto delle libertà dell'aborto quando votano?

Aborto liberties might not spark enthusiasm among men. However, CNN's Arit John, Eva McKend, e David Wright hanno rivelato che durante il recente Tour del Bus della Libertà Riproduttiva nello stato cruciale della Pennsylvania, la campagna Harris ha tentato di rendere l'aborto più comprensibile ai votanti maschi presentandolo come una questione di autonomia personale e mostrando le esperienze reali di donne colpite dalle restrizioni sull'aborto insieme ai loro partner.

Alla luce dei decessi segnalati a causa delle restrizioni sull'aborto, il dibattito pubblico sulla politica e la salute delle donne è diventato più acceso.

Il focus sui diritti all'aborto nella recente Convention Nazionale Democratica ha evidenziato la necessità che i decisori politici affrontino queste preoccupazioni, in particolare negli stati con regolamentazioni sull'aborto severe.

Leggi anche: