Harris sfida l'approccio robusto di Trump con un'abbondanza di femminilità.

Durante le fasi finali della Convenzione Democratica, figure di spicco come la cantante Pink, il gruppo musicale tutto al femminile "The Chicks" e numerose politiche e parenti si sono unite per sostenere la candidata presidenziale Kamala Harris. Questo evento ha rappresentato un tributo alla campagna di Harris, che spesso assume un tono femminista, mentre compete contro il candidato repubblicano Donald Trump.

Le fazioni democratica e repubblicana utilizzano i palchi delle convenzioni come piattaforme per presentare le loro visioni uniche per la società, sottolineando i ruoli di genere tradizionali, i diritti delle donne e le ideologie individuali.

I momenti finali della Convenzione Democratica hanno mostrato un significativo contrasto tra le due campagne, presentando deliberatamente una netta differenza nei loro approcci. Questa messinscena è un marchio di fabbrica degli strateghi politici americani, che sono esperti nell'ideare spettacoli coinvolgenti.

L'influenza femminile alla Convenzione Democratica

Le fasi iniziali della Convenzione di Chicago hanno visto apparizioni di voci femminili influenti che sostengono Harris, tra cui l'ex First Lady Michelle Obama, la regina dei talk show Oprah Winfrey e l'ex candidata presidenziale Hillary Clinton.

Nell'ultimo giorno della convention, la celebrazione dell'empowerment delle donne ha preso il centro della scena. Partecipanti e oratori hanno sfoggiato abiti bianchi, simbolo dei diritti delle donne. Tra i protagonisti c'erano politici di alto livello, la figliastra, la sorella, la nipote e i loro figli di Harris, tutti presenti sul palco. Le attrici Eva Longoria e Kerry Washington hanno fatto la loro apparizione, esprimendo il loro sostegno per Harris, mentre "The Chicks" hanno eseguito l'Inno Nazionale. Pink e sua figlia Willow si sono esibite in un duetto.

Dominio maschile alla Convenzione Repubblicana

La Convenzione Repubblicana a Milwaukee, tenutasi a luglio, ha presentato un'atmosfera diversa. I principali oratori di Donald Trump includevano il wrestler professionista Hulk Hogan e il capo della UFC, Dana White. Entrambi i personaggi hanno avuto in passato accuse di violenza domestica. Hulk Hogan ha infiammato il pubblico a Milwaukee, togliendosi la camicia e rivelando una canottiera con la bandiera americana sottostante. Questa esibizione ha scatenato applausi e acclamazioni entusiastiche.

Il musicista Kid Rock ha fatto da headliner alla musica della Convenzione di Milwaukee, esortando il pubblico a sostenere Trump. Ha urlato "Lotta, lotta!" in tutta la sala della convenzione, suscitando l'entusiasmo dei sostenitori di Trump. Iniziando i procedimenti della convenzione, Trump ha scelto una canzone classica del cantante soul James Brown intitolata "It's a Man's World".

Il filmato della Convenzione Democratica ha offerto un netto contrasto, con numerose oratrici e performer femminili che si sono esibite per i diritti delle donne, come la cantante Pink e "The Chicks". Questa enfasi sui diritti delle donne è continuata per tutta l'evento, con i partecipanti che indossavano abiti bianchi come simbolo di solidarietà.

La messa in evidenza dei diritti delle donne durante la Convenzione Democratica si è nettamente differenziata dalla Convenzione Repubblicana, dove le figure maschili come Hulk Hogan e la lotta professionistica sono state prioritizzate, apparentemente perpetuando i ruoli di genere tradizionali.

