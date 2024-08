Harris respinge il desiderio di Trump di risolvere l'immigrazione

Harris ha ricordato a tutti che i Repubblicani al Senato avevano bloccato una precedente proposta legislativa, che includeva numerosi cambiamenti nella politica dell'immigrazione, su istruzione di Trump in primavera. La ragione della resistenza dei Repubblicani era l'intenzione di Trump di sfruttare la politica di frontiera come questione elettorale.

In caso di ritorno alla Casa Bianca, Trump promette "deportazioni di massa" degli immigrati illegali. La piattaforma repubblicana afferma che il confine deve essere chiuso e fermata l'"invasione dei migranti". Inoltre, deve essere realizzata la "più grande operazione di deportazione" della storia degli Stati Uniti.

D'altra parte, Harris è stata incaricata dal Presidente Joe Biden nel 2021 di risolvere la crisi migratoria al confine con il Messico, ma affronta critiche per il suo scarso rendimento su questo problema durante il suo mandato come Vice Presidente. "Sappiamo che il nostro sistema dell'immigrazione è difettoso, e sappiamo cosa dobbiamo fare per sistemarlo: una riforma completa", ha detto ora in Arizona. "Ciò include la forte sicurezza al confine e un giusto percorso per la cittadinanza."

La democratica critica anche il suo rivale Trump sull'argomento del clima. "In Arizona, sapete che questa crisi è reale. Lui la chiama una burla", ha detto Harris, riferendosi all'ex presidente. L'Arizona è particolarmente colpita dalle conseguenze del cambiamento climatico - lo scorso anno la capitale Phoenix ha registrato temperature superiori a 43 gradi per 31 giorni consecutivi.

Trump ha ripetutamente messo in discussione il cambiamento climatico causato dall'uomo, mentre Biden lo ha descritto come una "minaccia esistenziale". Il primo giorno del suo mandato nel gennaio 2021, ha annullato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo globale di Parigi sul cambiamento climatico.

Nel suo discorso in Arizona, la Vice Presidente Harris ha sottolineato la necessità di una riforma completa dell'immigrazione

