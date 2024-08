- Harris promette di ridurre le tasse per i redditi medi.

La candidata alla presidenza Kamala Harris ha presentato il suo piano finanziario in un discorso pubblico. La candidata democratica ha annunciato proposte di riduzione delle tasse per le famiglie e gli individui con redditi moderati o bassi. Nella contendibile Carolina del Nord, la probabile Vicepresidente ha illustrato diverse altre iniziative finalizzate a alleggerire i costi, in particolare per la classe media, nel caso in cui dovesse salire alla presidenza.

Se eletta Presidente, Harris intende introdurre a livello nazionale un divieto di prezzi esorbitanti per i beni alimentari essenziali. Inoltre, ha promesso un aiuto sotto forma di $25,000 per il pagamento iniziale degli acquirenti di prime case. Molte delle sue proposte dipendono dall'approvazione del Congresso, una decisione che sarà influenzata anche dai risultati delle elezioni del 5 novembre. Harris non ha rivelato la strategia di finanziamento per queste proposte.

"Indipendentemente dal loro impegno, troppe persone si sentono intrappolate in una corsa che non possono vincere," ha dichiarato Harris nel suo discorso. Ha elogiato i progressi e i miglioramenti implementati dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e da lei stessa, ma ha riconosciuto che i loro effetti non si sono ancora materializzati per molti americani. In qualità di Presidente, ha promesso di prioritizzare la classe media, la loro "sicurezza finanziaria, stabilità e rispetto."

Il repubblicano Donald Trump continua a incolpare Biden e Harris per i prezzi in aumento negli Stati Uniti nella sua campagna. "Se pensate che i costi siano alti ora, saranno CENTO VOLTE PEGGIORI se Kamala sarà Presidente per quattro anni," ha scritto Trump sulla sua piattaforma online Truth Social dopo il discorso di Harris. Se la democratica attuerà i suoi "controlli sui costi comunisti", ci sarà fame e povertà diffusa, ha previsto Trump. Gli Stati Uniti non si riprenderanno mai da questo.

