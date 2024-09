Harris mira a correggere il sistema immigrazionale difettoso.

Nel campo della politica dell'immigrazione, Donald Trump sta utilizzando la sua campagna presidenziale per acquisire un vantaggio. Il suo rivale democratico, d'altra parte, sta usando un linguaggio forte e, come capo di stato, intende affrontare questo problema da due prospettive.

Kamala Harris ha fatto la sua prima visita al confine come candidata alla presidenza degli Stati Uniti a Douglas, in Arizona, una città di frontiera. In un evento della campagna elettorale, ha promesso di proteggere i confini come presidente e di riparare il "sistema di immigrazione difettoso" come presidente. Questa visita è tempestiva poiché la campagna elettorale è in corso e il problema dell'immigrazione è al primo piano.

Ha dichiarato: "Il popolo americano merita un presidente che dia la priorità alla sicurezza dei confini rispetto ai giochi politici e alle ambizioni personali", implicitamente riferendosi a Trump. Harris intende impedire la rielezione di Trump alla Casa Bianca l'5 novembre attraverso le sue politiche sull'immigrazione.

Lei intende implementare misure più severe per chiudere alcune parti del confine tra i punti di attraversamento. Le persone che attraversano illegalmente il confine verranno arrestate, espulse e proibite di rientrare per cinque anni. Tuttavia, Harris ha sottolineato che la sua politica aprirà anche la strada a un sistema di immigrazione compassionevole. Ha riconosciuto lo status degli Stati Uniti come nazione di immigrati, lodando le generazioni che sono venute da diverse parti del mondo per contribuire.

"I respingo la falsa dicotomia che suggerisce che dobbiamo scegliere tra la sicurezza dei nostri confini e la creazione di un sistema di immigrazione sicuro, ordinato e umano", ha detto Harris, sostenendo che entrambi gli obiettivi sono raggiungibili.

Trump: Harris trasforma i piccoli paesi in "campi profughi distrutti"

Come vicepresidente, Harris si è occupata di questioni di immigrazione, tra le altre responsabilità. Trump critica spesso il suo operato, bollandola un fallimento. In un discorso, il candidato presidenziale repubblicano l'ha accusata di aver fatto entrare "criminali e assassini" nel paese, con il risultato di trasformare i piccoli paesi americani in "campi profughi distrutti".

La situazione al confine rimane volatile, con diverse agenzie che lottano per far fronte a diverse aree. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente rafforzato le regole per l'asilo per i migranti che entrano illegalmente dal Messico. Nonostante la diminuzione dei attraversamenti illegali del confine, questi restano a livelli storicamente elevati, con molte persone che scelgono la rotta del confine meridionale per sfuggire alla povertà, alla violenza e all'instabilità politica nei loro paesi d'origine.

Durante la sua visita a Douglas, Harris avrebbe incontrato funzionari della Protezione

