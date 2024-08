Harris ha un piano per risolvere uno dei piu' grandi problemi economici dell'America.

L'emergenza della affordability delle case negli Stati Uniti ha diverse origini, ma è principalmente dovuta a due fattori chiave che hai imparato in Eco 101: offerta e domanda. L'offerta di case sul mercato è estremamente bassa, poiché i venditori trattengono le loro case, in attesa ai bordi della strada per timore che i tassi ipotecari storicamente alti rendano la loro prossima casa troppo costosa. La domanda è esplosa durante la pandemia e non si è mai rallentata, nonostante i prezzi e i tassi elevati.

although there are signs that the worst of the housing affordability nightmare may be over, the market remains tight. That’s why housing a top issue for voters in the 2024 presidential election.

La Vice President Kamala Harris è attesa venerdì per presentare il suo piano per rendere le case più accessibili. Anche se gli analisti hanno accolto con favore alcune delle sue proposte per aiutare gli acquirenti, alcuni temono che alcune parti del piano di Harris possano peggiorare i problemi del mercato.

Il piano, che si basa sulle proposte già annunciate dal Presidente Joe Biden, promette:

Fino a $25.000 in aiuti per la caparra per i primi acquirenti.

Un credito d'imposta di $10.000 per i primi acquirenti.

Incentivi fiscali per i costruttori che costruiscono case di partenza vendute ai primi acquirenti.

Un'espansione dell'incentivo fiscale per la costruzione di alloggi affittabili a basso costo.

Un nuovo fondo innovativo da $40 miliardi per stimolare la costruzione di alloggi innovativi.

La conversione di alcuni terreni federali in alloggi a basso costo.

Un divieto di strumenti di fissazione dei prezzi basati su algoritmi per i proprietari per fissare i canoni.

La rimozione dei benefici fiscali per gli investitori che acquistano grandi numeri di case in affitto singole.

Aggiungere più case al mercato attraverso incentivi sarebbe sicuramente d'aiuto, hanno concordato diversi economisti. Aggiungere alloggi al mercato aumenterebbe l'inventario e dovrebbe aiutare a far scendere i prezzi. Ma il limite dei canoni è stato accolto con scetticismo.

"What I’ve seen is three parts substance and one part symbolism," said Joe Brusuelas, principal and chief economist at RSM US, "The substance is increasing or focusing on supply conditions via the financial channel. It’s a good, solid proposal that’s forward-looking and can actually be accomplished. The symbolism is more organized around price caps on rents."

Il limite dei canoni di aumento del 5%, che il Presidente Joe Biden ha proposto a luglio, è probabilmente una posizione che sarà popolare tra il pubblico, ha detto Brusuelas. Tuttavia, gli inquilini già hanno il disinflatione a loro favore, ha aggiunto.

I dati dell'Indice dei prezzi al consumo di luglio, pubblicati mercoledì, hanno mostrato che l'indice "affitti di alloggi" era aumentato del 5,1% su base annua, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics. Ma gli affitti sono recentemente diminuiti - così tanto che i proprietari stanno aggiungendo dolcificanti come parcheggio gratuito e mesi di affitto gratuiti per cercare di attrarre nuovi inquilini. Ciò significa che il limite dei prezzi sarà inefficace, ha detto Brusuelas.

Le limitazioni dei canoni sono la parte "brutta" del piano di Harris, ha detto Lanhee Chen, direttore di studi sulla politica interna all'Università di Stanford e un passato contributore dell'opinione di CNN che ha lavorato per le campagne dei Repubblicani, tra cui il Senatore dello Utah Mitt Romney.

"What is effectively a federal rent-control measure ... was a bad idea when President Biden proposed it a few weeks ago," said Chen. "There also appears to be another giveaway to local governments disguised as an “innovation fund” without any apparent accountability for results."

Chen ha anche espresso preoccupazione per l'aiuto alla caparra, che potrebbe suonare attraente per gli acquirenti ma potrebbe stimolare la domanda e far aumentare i costi delle case.

Brusuelas ha concordato che i piani per aiutare i primi acquirenti potrebbero fare breccia tra i votanti della Gen Z, ma il suo effetto complessivo sul mercato rimane incerto.

Ma la "sostanza" del piano di Harris è la proposta molto più critica di aggiungere 3 milioni di unità abitative, ha detto Brusuelas. Molto prima della pandemia e dei problemi della catena di fornitura e dell'aumento del lavoro a distanza, l'inventario cronicamente basso ha fatto da collo di bottiglia e ha contribuito ad alimentare prezzi più alti e a peggiorare l'accessibilità.

La proposta rilasciata giovedì dalla campagna di Harris "è l'unica proposta che ho visto che affronta direttamente le preoccupazioni riguardo all'offerta di alloggi," ha detto Brusuelas. "Ci sarà bisogno di uno sforzo concertato da parte dei governi federali, statali e locali per aumentare l'offerta, perché siamo circa 3 milioni di case in meno."

Chen ha concordato che l'aumento dell'offerta era la parte migliore del piano di Harris.

"There’s bipartisan support for repurposing federal lands for construction of affordable housing, and the concept of creating the right tax and economic incentives for builders to construct more new housing," Chen said. "I have some concerns about how these incentives will be targeted but there’s no question that these ‘supply-side’ reforms are long overdue."

Il Presidente Trump ha anche promosso l'uso dei terreni federali per aiutare ad alleviare la carenza di alloggi.

"We’re going to open up tracts of federal land for housing construction," he said in a news conference Thursday. "We desperately need housing for people who can’t afford what’s going on now."

Inoltre, il Comitato Nazionale Repubblicano piattaforma dice che il partito promuoverà la proprietà della casa con incentivi fiscali e sostegno per i primi acquirenti e taglierà i regolamenti inutili che aumentano i costi delle case, nonché "ridurre i tassi ipotecari tagliando l'inflazione."

Jeffrey Zabel, professore di economia del Tufts University, ha detto di essere cautamente ottimista riguardo al piano di Harris. Ma ha detto che rendere la promessa realtà sarà difficile.

"While this is a step in the right direction, let’s wait and see what they can actually implement," Zabel said. "It is easy to make these proposals and another thing to actually implement them. And even if they can get this done, there is much more that needs to be done to bring housing supply back into equilibrium."

Il piano del Vice Presidente per rendere le case più accessibili include promesse di sostegno per l'anticipo, crediti fiscali, incentivi per i costruttori e un'espansione dell'edilizia residenziale a basso costo. Nonostante alcune preoccupazioni degli analisti su alcune parti del piano che potrebbero peggiorare i problemi del mercato, più economisti concordano sul fatto che aggiungere più case al mercato potrebbe aiutare a far scendere i prezzi.

I tetti di affitto previsti nel piano della Vice Presidente Harris sono stati accolti con scetticismo dagli economisti, poiché gli affitti sono recentemente diminuiti e limitare gli aumenti potrebbe essere inefficace nel mercato attuale.

