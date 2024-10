Harris ha tagliato i viaggi sulla costa occidentale per concentrarsi sui briefing sull'uragano Helene.

Il vicepresidente è in procinto di ricevere informazioni sulle misure federali adottate per fornire soccorso e ricostruire dopo che l'uragano Helene ha colpito la regione sud-est lo scorso giovedì come la tempesta più potente mai registrata nella zona della Big Bend in Florida. Al momento, almeno 95 persone hanno perso la vita e milioni di persone sono rimaste senza elettricità.

La candidata democratica alla presidenza, Harris, aveva in programma due tappe in Nevada per la campagna elettorale di lunedì, ma ha modificato i suoi piani. L'ex presidente Trump ha criticato Harris per aver fatto fundraising sulla costa ovest nel weekend dopo che l'uragano Helene ha causato danni nella regione sud-est.

Durante un comizio a Las Vegas, Harris ha espresso la sua solidarietà con le comunità colpite, dicendo: "Saremo al fianco di queste comunità per tutto il tempo necessario per garantire il loro recupero e la loro ricostruzione".

Mentre volava da California a Nevada domenica, Harris ha ricevuto aggiornamenti dal direttore dell'FEMA, Deanne Criswell, sull'Air Force Two. Ha anche parlato con i governatori della Carolina del Nord, della Florida e della Georgia, offrendo loro rassicurazioni sul fatto che l'amministrazione Biden supporterà le comunità colpite durante il processo di recupero.

Harris intende visitare le aree colpite non appena possibile senza interferire con le operazioni di soccorso. Durante il suo discorso a Las Vegas, ha promesso: "Offriremo qualsiasi aiuto necessario nelle prossime settimane".

Trump è riferito essere in procinto di visitare Valdosta, in Georgia, lunedì, dove riceverà un resoconto dei danni e aiuterà a gestire la distribuzione dei beni di soccorso.

Dopo aver espresso il suo sostegno alle comunità colpite, Harris ha discusso i suoi piani con l'FEMA e i governatori, dicendo: "Continueremo a offrire il nostro sostegno nella politica dell'aiuto e della ricostruzione". In risposta al fundraising di Harris, Trump ha criticato: "Le sue dichiarazioni di aiuto alle comunità del sud-est sono ipocrite dati i suoi recenti impegni politici durante l'uragano Helene".

