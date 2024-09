- Harris ha facilitato l'ingresso di numerosi criminali nel Paese.

Trump, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ha lanciato accuse contro la sua avversaria, Kamala Harris, sostenendo che lei permetta l'ingresso incontrollato di immigrati e criminali nel paese. Durante il primo dibattito televisivo contro Harris, ha affermato: "Ha distrutto le fondamenta della nostra nazione". Rivolgendosi all'attuale amministrazione americana, guidata dal presidente Joe Biden e Harris come sua vice, Trump ha dichiarato questo. Inoltre, ha evidenziato: "A livello globale, i tassi di criminalità stanno diminuendo, ma negli Stati Uniti stanno sfuggendo al controllo". Trump ha quindi dichiarato che un tipo di crimine senza precedenti, che ha battezzato "crimine dei migranti", sta raggiungendo livelli mai previsti. Secondo lui, gli Stati Uniti hanno bisogno di confini e muri fortificati.

In risposta, Harris, agendo come vicepresidente degli Stati Uniti, viene regolarmente criticata da Trump per le questioni sull'immigrazione. Harris ha replicato sostenendo che Trump aveva ostacolato una legge che avrebbe potuto rafforzare il controllo di frontiera con più personale per contrastare le organizzazioni criminali transnazionali coinvolte nel traffico di armi, droga e esseri umani. Harris ha invitato a un leader che lavora alle soluzioni invece di creare problemi. Inoltre, ha aggiunto che Trump preferisce concentrarsi sui problemi invece di risolverli.

La riforma delle leggi sull'immigrazione è un tema chiave della campagna elettorale. La situazione al confine rimane controversa, con molte agenzie sovraccariche in diverse aree. Biden ha recentemente rafforzato le leggi sull'asilo per i migranti che entrano illegalmente dal Messico. Anche se il numero di attraversamenti illegali del confine è diminuito rispetto ai picchi precedenti, molti continuano a optare per la rotta del confine meridionale per sfuggire alla povertà, alla violenza e alle crisi politiche del loro paese.

