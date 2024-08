Harris fa della lotta contro l'acquisizione dei prezzi una priorità.

Il Partito Democratico cavalca un'ondata di euforia dopo la nomina di Kamala Harris alla presidenza, ma finora non ha sostenuto questa scelta con fatti concreti. Tuttavia, ora sta diventando chiaro dove dovrebbe concentrarsi la sua politica: ridurre il costo della vita in settori chiave.

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris intende fare della riduzione del costo della vita per i cittadini la sua priorità assoluta se vincerà le elezioni. Intende abbassare le tasse per la classe media, affrontare i prezzi elevati del cibo, gli alti costi dell'alloggio e gli affitti esorbitanti, come annunciato dalla sua squadra di campagna. Il suo rivale, Donald Trump, l'aveva precedentemente accusata di essere in parte responsabile dell'"inflazione terribile" durante una conferenza stampa, mentre era vicepresidente.

although President Joe Biden withdrew from the candidacy on July 21, the Democratic Party quickly united behind Harris as the new candidate. However, her policy statements remained vague. On Friday afternoon (14:45 local time, 20:45 UTC), she planned to deliver a speech outlining her economic agenda in the U.S. state of North Carolina. Her campaign team had already revealed some details. Harris wants to implement a package of measures to reduce the "costs for American families" within the first 100 days of her presidency. She plans to provide relief to parents with middle or low incomes through a new tax credit of $6,000 (around $5,460) for the first year of their child's life.

Harris wants to combat rent gouging

She also aims to introduce a law against "price gouging" in food and launch an initiative to build three million new homes within four years, while also taking legal action against rent gouging by real estate corporations.

Former President Trump accused Harris of failing to combat inflation during her time as vice president in his press conference on Thursday evening (local time). He said, "Day one for Harris was already three and a half years ago. Where was she? And why didn't she do it?"

Surrounded by food products and signs showing price increases, the right-wing populist commented, "Bacon is through the roof!" among other things.

Under President Biden, who took office in early 2021, inflation reached 9.1 percent by June 2022, the highest level in almost 40 years. The main causes were the COVID-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine. The inflation rate then decreased significantly.

This Wednesday, the U.S. Department of Labor announced that the Consumer Price Index (CPI) increased by 2.9 percent compared to the same period last year, the lowest increase since March 2021. Nevertheless, many U.S. citizens continue to struggle with the effects of high inflation rates in recent years.

Prezzi più bassi per i medicinali per alleviare gli anziani

I prezzi elevati per i farmaci da prescrizione gravano su molti cittadini. Insieme a Biden, Harris ha annunciato una "storica" riduzione dei prezzi di dieci medicinali per gli anziani. L'accordo con le case farmaceutiche garantirà un sollievo di $1.5 miliardi per gli anziani entro il 2026.

Harris e Biden hanno tenuto il loro primo evento congiunto di campagna elettorale dopo il ritiro della candidatura di Biden il 22 marzo. L'81enne è apparso in ottima forma all'evento nello stato del Maryland, intenzionalmente sbagliando il nome del rivale come "Donald Dump o Donald Whatever" ("dump" significa discarica) e lodando Harris come una "dannata brava presidente" in divenire.

Biden terrà anche un discorso alla Convention nazionale democratica la prossima settimana a Chicago. Dopo che Harris è stata già incoronata candidata alla presidenza per voto elettronico all'inizio di agosto, la 59enne accetterà formalmente la nomination alla convention.

Trump è stato messo sulla difensiva dall'ondata di entusiasmo causata dalla candidatura di Harris tra alcuni elettori, e recenti sondaggi hanno mostrato che lei lo precede leggermente. Durante la sua conferenza stampa, il populista di destra ha continuato i suoi attacchi personali contro Harris, definendola "stupida", tra le altre cose.

L'agenda economica di Kamala Harris si concentra sulla riduzione del costo della vita, inclusi gli alti costi dell'alloggio e i prezzi elevati del cibo. Nel quadro dei suoi piani, intende abbassare le tasse per la classe media, combattere gli affitti esorbitanti e introdurre una legge contro il "price gouging" nel cibo.

I prezzi delle proprietà, pur non menzionati direttamente nell'agenda economica di Harris, potrebbero essere potenzialmente influenzati dai suoi piani di costruzione di tre milioni di nuove case nei prossimi quattro anni e dall'azione legale contro gli affitti esorbitanti da parte delle corporation immobiliari.

