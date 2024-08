Harris esprime eterna gratitudine verso Biden.

Per quattro giorni, i sostenitori democratici di Chicago hanno celebrato nuovamente, rinforzando i loro sforzi per la campagna presidenziale. Con una sorpresa, la candidata Harris è salita sul palco inizialmente. Simultaneamente, migliaia di persone si sono radunate all'esterno, manifestando contro le politiche di Israele a Gaza e il sostegno finanziario degli Stati Uniti.

La presenza inaspettata della vicepresidente Kamala Harris è stata un grido di ralliement per la convention democratica. La candidata alla presidenza ha cercato di galvanizzare i delegati per la battaglia imminente contro il suo avversario repubblicano, Donald Trump. Ha esortato: "Restiamo saldi per i valori che ci stanno a cuore e non dimentichiamo mai, quando lottiamo, noi prevaliamo!" Harris ha anche elogiato il presidente Joe Biden, esprimendo la sua gratitudine e riconoscendo la sua "direzione pionieristica".

La sua visita inaspettata ha dato il via alla quattro giorni di eventi a Chicago, sottolineando l'unità del partito e l'impegno a mobilitare tutte le risorse per la lotta per riconquistare la Casa Bianca. Anche se la sua presenza non era prevista initially, aveva inizialmente pianificato di affiancare il presidente Biden come principale oratore il primo giorno.

Prima della convention, i democratici hanno eletto Tim Walz come compagno di corsa di Harris per le elezioni di novembre. I delegati hanno espresso un voto simbolico in onore di Walz, il governatore del Minnesota, come numero due di Harris. Entrambi sono stati scelti ufficialmente prima della convention attraverso un voto virtuale. Il processo di selezione dei candidati accelerato è stato determinato dai termini di stampa per le schede elettorali in uno stato specifico, che ha richiesto una procedura di voto minimalista a Chicago. Un altro voto simbolico era previsto per Harris nelle prime ore di mercoledì.

Tim Walz era previsto per un discorso significativo alla convention giovedì mattina, con Harris prevista per venerdì mattina. L'apparizione di Harris ha segnato la fine dei quattro giorni di riunione, prevista per celebrare la coppia e dare una spinta per il resto della campagna.

Antipatia verso Israele

La convention democratica è stata accolta da una consistente manifestazione a favore dei palestinesi all'inizio. Migliaia di persone hanno partecipato a una marcia contro il sito dell'evento, criticando le azioni militari di Israele a Gaza e il suo sostenitore statunitense. Molti partecipanti hanno accusato Israele di "genocidio" e hanno implicato gli Stati Uniti per il coinvolgimento attraverso la sua partnership. In quanto partito del presidente in carica, i democratici avevano una responsabilità speciale.

La marcia ha ricevuto il sostegno di diversi gruppi di supporto. La polizia era visibilmente presente in gran numero per mantenere l'ordine. CNN ha riferito, citando fonti della polizia, che quattro individui sono stati arrestati dopo aver violato un recinto di sicurezza vicino al sito dell'evento.

Le manifestazioni hanno riportato alla mente i protest

Leggi anche: