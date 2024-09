Harris e Walz stanno puntando sulla loro amicizia.

La corsa politica degli Stati Uniti è in pieno svolgimento. Dopo che Taylor Swift ha pubblicamente sostenuto la candidata alla presidenza Kamala Harris, i democratici statunitensi stanno mettendo in primo piano il loro "periodo di Kamala". I braccialetti di amicizia Harris-Walz stanno diventando intanto un articolo molto richiesto.

La Vicepresidente Kamala Harris si scontra con l'ex Presidente Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Con il sostegno di peso della megastar Taylor Swift, i democratici di Harris stanno sfruttando al massimo il suo supporto.

I maxischermi digitali a New York e Las Vegas promuovono Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz. L'influenza di Swift è evidente, come riferito dal Hollywood Reporter. Tra le altre cose, l'articolo menziona: "Siamo nel nostro periodo di Kamala!" o "Siamo nel nostro periodo di Kamala!".

Un maxischermo recitava: "Un nuovo modo avanti... sei pronto per questo?" ("Un nuovo modo avanti... sei pronto per questo?"). Gli slogan sono ispirati al "The Eras Tour" di Swift e "...Ready for It?", un brano del suo album "Reputation". Inoltre, i braccialetti di amicizia Harris-Walz sono stati messi in vendita come parte della campagna. Questi braccialetti sono un must-have per i fan di Swift ai concerti del "The Eras Tour".

Picco di registrazioni

Swift ha pubblicamente sostenuto Harris dopo il loro dibattito televisivo su Instagram. "Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024", ha dichiarato nel suo post. "Voto per Kamala Harris perché lotta per i diritti e le questioni che credo abbiano bisogno di un combattente per rappresentarli. Penso che sia una leader intelligente e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo paese se siamo guidati dalla calma, non dal caos".

Swift ha anche incoraggiato i suoi fan a registrarsi per votare. "Ho fatto le mie ricerche e ho fatto la mia scelta. [...] Ricorda, devi essere registrato per votare". I fan di Swift sembrano aver preso a cuore il suo appello all'azione, poiché il sito di informazioni sul voto "Vote.gov" ha ricevuto un totale di 405.999 visitatori nelle 24 ore successive, provenienti da una storia di Instagram della cantante. Questo picco di visitatori è stato confermato da un portavoce della GSA alla rivista americana "Variety".

Nonostante il picco di registrazioni, alcuni fan di Swift hanno espresso il loro dissenso sul sostegno di Swift, dicendo: "Non lascerò che le mie convinzioni politiche siano dettate da una cantante".

Data l'intensità della corsa politica, alcune persone hanno scelto di rimanere politicamente neutrali, dicendo: "Non sceglierò un campo in questa elezioni divisive".

