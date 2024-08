- Harris e Walz stanno iniziando un tour di swing-state.

Il giorno dopo il loro debutto trionfale, la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris e il suo recente scelto vice, il governatore del Minnesota Tim Walz, intraprendono un tour attraverso stati particolarmente contesi. Il duo democratico fa il suo kickoff a Philadelphia, lo stato oscillante più importante della Pennsylvania, seguito da apparizioni in Wisconsin e Michigan, segnando l'inizio della fase intensa della campagna. Nel frattempo, il repubblicano in carica Donald Trump invia il suo vice, J.D. Vance, negli stessi stati.

Harris e Walz sono stati accolti con applausi fragorosi a Philadelphia martedì sera (ora locale). Harris, dopo la decisione di Joe Biden di non candidarsi per la rielezione, si è portata in primo piano. La sua nomina ufficiale era originariamente prevista per il convegno nazionale democratico a Chicago dal 19 al 22 agosto, ma è stata anticipata per ragioni burocratiche e condotta digitalmente.

Al loro primo apparizione congiunta, Harris trasudava fiducia. "Abbiamo il momentum, e so esattamente contro cosa ci troviamo", ha detto la 59enne, lodando il suo vice come leader - Walz è "il tipo di vicepresidente che merita l'America". Ha evidenziato il sostegno di Walz ai veterani, ai sindacati, ai diritti abortivi e alle leggi sulle armi più severe, tra le altre cose.

Walz prende di mira Trump e Vance

Walz, che è stato governatore del Minnesota dal 2019 e in precedenza ha rappresentato la Camera per molti anni, è noto per la sua natura terra terra e il modo diretto di comunicare i messaggi politici. Prima di entrare in politica, ha lavorato come insegnante per molti anni. È sposato e ha due figli, e sua moglie, Gwen, è anche un'insegnante.

Molti sono rimasti sorpresi dal fatto che Harris abbia scelto alla fine un candidato senza un forte profilo nazionale. In questo nuovo ruolo, Walz ha subito lanciato un attacco verbale contro l'opposizione repubblicana, prendendo in giro Trump e Vance e accusandoli di disonestà. "Donald Trump non lotta per te o la tua famiglia", ha detto dell'ex presidente. Poi ha aggiunto, riflettendo sulla sua infanzia in una fattoria del Nebraska, "Non si è mai seduto a un tavolo della cucina come quello in cui sono cresciuto, chiedendosi come pagare le bollette. È stato seduto nel suo country club a Mar-a-Lago, cercando di tagliare le tasse per i suoi amici ricchi".

Per il vice di Trump, Vance, Walz aveva sarcasmo da vendere: "Come tutti i normali che sono cresciuto con nel cuore del paese, J.D. è andato a Yale, ha fatto finanziare la sua carriera da miliardari della Silicon Valley e poi ha scritto un bestseller prendendo in giro le persone del suo stato natale". Il pubblico ha risposto al vicepresidente che scherza con forti acclamazioni.

Le donazioni continuano ad affluire

Il "momentum" sta anche pagando finanziariamente per Harris e Walz. Secondo The New York Times, la coppia ha raccolto oltre 20 milioni di dollari (circa 18 milioni) in donazioni per la campagna martedì (circa 18 milioni). La piattaforma di fundraising ActBlue, affiliata ai democratici e che beneficia anche altri candidati, ha ricevuto in media 3 milioni di dollari (circa 2,7 milioni) all'ora in donazioni in metà giornata.

I democratici stanno cavalcando un'ondata di successo, non solo finanziaria. L'ingresso di Harris nella corsa alla Casa Bianca ha anche acceso l'entusiasmo tra le celebrità di Hollywood. Ad esempio, il modello Chrissy Teigen ha condiviso una foto su Instagram di sé stessa con una maglietta di Harris. La vincitrice dell'Oscar Jamie Lee Curtis ha pubblicato una foto di Harris e Walz sulla stessa piattaforma con la didascalia: "Andiamo, America!".

Al evento ospitato da Harris e Walz nel Wisconsin, il gruppo indie Bon Iver fornirà la colonna sonora, come già visto con la rapper Megan Thee Stallion in un'apparizione solista di Harris. Ora si specula se anche nomi ancora più grandi potrebbero presto fare campagna pubblica per i democratici, come Beyoncé o Taylor Swift.

Trump si sfoga su Truth Social

L'opposizione repubblicana, dopo l'annuncio di Walz come vicepresidente, ha cercato di dipingere il duo come estremo. "Questa è la coppia più radicale della storia americana", ha scritto Trump sulla sua piattaforma online Truth Social. "Non c'è mai stato nulla di simile, e non ci sarà mai". Il 78enne ha anche descritto Harris come "matta". Il suo candidato alla vicepresidenza, Vance, ha usato un linguaggio simile. La scelta, ha detto, "sottolinea quanto Kamala Harris sia radicale". L'ha accusata di "appartenere alla fazione Hamas del suo stesso partito".

Walz è particolarmente sostenuto dalla sinistra del partito democratico, che promuove una posizione più critica nei confronti di Israele rispetto al centro del partito. Ha ripetutamente criticato la politica del Medio Oriente dell'amministrazione Biden. Finora, Walz è stato piuttosto riservato nei suoi commenti sulla situazione nel Medio Oriente.

Walz non è un candidato puramente di sinistra. Ha anche ricevuto il sostegno del centro del partito, come dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Obama ha lodato il suo collega di partito Harris' scelta di un "partner ideale". Walz, ha detto, "ha i valori e l'integrità per farci onore". Il presidente degli Stati Uniti Biden ha espresso anche la sua approvazione.

I bambini hanno entusiasticamente acclamato mentre il governatore Tim Walz parlava all'evento, evidenziando il suo sostegno per questioni importanti per le famiglie come l'istruzione e la cura sanitaria accessibile. Walz, padre di due figli, ha sottolineato la necessità di politiche che priorità il benessere e il successo futuro dei bambini.

