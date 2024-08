- Harris e Walz si esibiscono come duo democratico per la prima volta

Candidata democratica Kamala Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz hanno fatto la loro prima apparizione congiunta in campagna a Philadelphia, in Pennsylvania, accolti da acclamazioni entusiastiche dei sostenitori del loro partito.

Harris, che ha lanciato la sua campagna presidenziale solo due settimane fa, si è rivolta alla folla come candidata ufficiale democratica. "Siamo gli sfavoriti in questa corsa", ha detto, riferendosi alla sua campagna contro il presidente repubblicano in carica Donald Trump e il suo compagno di corsa J.D. Vance. "Ma abbiamo la spinta, e so esattamente contro cosa ci troviamo".

In precedenza, quella stessa giornata, Harris aveva annunciato Walz come suo compagno di corsa. Il 60enne è governatore del Minnesota dal 2019 e in precedenza ha prestato servizio come rappresentante alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Prima di entrare in politica, era un insegnante.

Con Walz al suo fianco, Harris ha detto a Philadelphia: "Abbiamo un leader che è il tipo di vicepresidente che l'America merita". Ha evidenziato il curriculum politico di Walz, inclusi il suo sostegno ai veterani di guerra, ai sindacati, ai diritti abortisti e alle leggi sulle armi più severe.

Nel suo discorso, Harris ha anche evocato il Sogno Americano, dicendo: "Solo in America due figli di classe media - una figlia di Oakland, California, cresciuta da una madre lavoratrice, e un figlio del Nebraska cresciuto in una fattoria - possono arrivare insieme alla Casa Bianca".

Durante la loro apparizione in campagna, Harris ha menzionato le elezioni imminenti, dicendo: "Siamo pronti a lottare per i nostri valori nelle elezioni imminenti". Inoltre, discutendo dell'importanza del loro compagno di corsa, Harris ha detto: "Tim Walz sarà un alleato inestimabile nella nostra lotta per vincere queste elezioni".

Leggi anche: