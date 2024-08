- Harris e Waltz contro Trump e Vance: cosa rappresentano i due

Kamala Harris completa la squadra democratica per le elezioni del 5 novembre nominando Tim Walz come suo compagno di corsa. Sul fronte repubblicano, la coppia di Donald Trump come candidato presidenziale e J.D. Vance come suo vice è stata stabilita da tempo. La fase intensa della campagna elettorale degli Stati Uniti per le prossime 90 giorni è ora in corso.

Democratici e repubblicani si stanno concentrando sui stati oscillanti politicamente contestati. Dopo la loro prima apparizione congiunta nello stato della Pennsylvania, Harris e Walz si sono recati nel Wisconsin e nel Michigan. Contestualmente, Vance era anche in campagna elettorale. Essenzialmente si stanno battendo per i voti degli elettori indecisi e oscillanti che decideranno le elezioni.

Quali sono i punti di attenzione delle coppie e dove i candidati offrono punti di attacco? Ecco un'overview:

Migrazione

Per i repubblicani, la migrazione è l'argomento più importante quest'anno. Trump regolarmente si scaglia contro i migranti ai comizi, usando un linguaggio deumanizzante. Vance spesso diffonde la teoria del complotto che i democratici stanno cercando di sostituire i "votanti tradizionali" dell'America con persone provenienti dall'America Latina. Incolpano Harris per la crisi al confine con il Messico. Il presidente Joe Biden le aveva affidato il compito difficile di affrontare le radici della migrazione. Dopo tre anni e mezzo, non ha mostrato molti progressi.

Il suo compagno di corsa, Walz, come governatore del Minnesota, uno stato confinante con il Canada, si occupa solo marginalmente della politica del confine meridionale. In generale, egli sostiene una posizione pro-immigrazione.

Molte persone scelgono di entrare negli Stati Uniti attraverso il Messico per sfuggire alla povertà, alla violenza e alle crisi politiche nei loro paesi d'origine. La situazione al confine rimane tesa. Le autorità lottano per elaborare le richieste di asilo e le sistemazioni e le altre risorse per i nuovi arrivati sono scarse. Anche se i numeri dei attraversamenti illegali del confine sono recentemente diminuiti, sono ancora elevati.

Aborto

Da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rovesciato il diritto nazionale all'aborto due anni fa, Harris si è impegnata vigorosamente per i diritti delle donne - e si è dimostrata più convincente su questo argomento che sulla migrazione. L'aborto è diventato un problema centrale per i democratici.

Harris vuole ripristinare il diritto nazionale all'aborto. Attualmente, c'è un mosaico di regolamentazioni, con alcuni stati che hanno provvedimenti molto restrittivi o divieti assoluti. Vuole introdurre una legislazione uniforme. Trump e Vance, però, vogliono che l'argomento resti una questione per gli stati.

Walz, come compagno di corsa di Harris, è stato il primo governatore a firmare una nuova legge nel Minnesota che garantisce un "diritto fondamentale alle decisioni autonome" riguardo all'aborto, alla contraccezione e ai trattamenti della fertilità.

Economia

Non c'è discorso di Trump che non includa una critica completa della politica economica attuale di Biden, per cui Harris condivide anche la responsabilità. "Inflazione" è la parola chiave qui. Trump sostiene che sia il risultato della spesa governativa incontrollata.

Mentre il tasso di inflazione è diminuito, i prezzi per gli acquisti quotidiani si sono stabilizzati a un livello elevato, causando molti americani disagio. I repubblicani toccano un nervo con questo argomento.

Harris e Walz mettono l'accento sull'importanza degli investimenti nella protezione del clima nella loro campagna. Un altro punto di forza è il rafforzamento dei diritti dei lavoratori. Walz è noto per la sua posizione amichevole nei confronti dei sindacati. Harris ha sostenuto una maggiore tassazione dei ricchi.

Trump si schiera per una minore regolamentazione statale. Vance mostra anche una certa diffidenza. Durante il suo mandato, Trump ha abbassato le tasse per le imprese e le attività commerciali per promuovere gli investimenti aziendali.

Democrazia

I democratici hanno dichiarato le elezioni del novembre come una scelta che non è nulla di meno che la scelta tra la conservazione della democrazia e il rispetto della legge. L'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 è la prova che gli Stati Uniti potrebbero diventare "un paese di caos, paura e odio", ripete spesso Harris nella sua campagna.

Fino ad oggi, Trump non riconosce la sua sconfitta alle elezioni del 2020 e lascia aperto cosa farebbe in caso di una sconfitta a novembre. Con Vance, ha scelto un vicepresidente che mette anche in discussione il risultato.

Walz sta lavorando nel suo stato per garantire che il maggior numero possibile di persone possa votare e che siano rimossi gli ostacoli. Il fatto che Trump sia stato condannato in un processo penale a New York fornisce anche munizioni. Come ex pubblico ministero, Harris sottolinea di conoscere "tipi come Trump".

Punti deboli

Nelle prossime settimane, i team si concentreranno ancora di più sull'attaccare i loro avversari dove vedono aperture.

Harris e Walz accusano Trump e Vance di voler "ritornare indietro". I democratici avvertono che un'altra presidenza repubblicana metterebbe a rischio le libertà fondamentali e la democrazia in generale.

Accusano anche il compagno di corsa di Trump, Vance, di mancare di autenticità. L'autore del bestseller "Hillbilly Elegy" ha fatto delle sue radici nella classe lavoratrice la sua identità politica, ma la sua istruzione in un'università elite, la sua successiva carriera come investitore e la sua vicinanza ai miliardari della Silicon Valley forniscono l'opportunità di seminare dubbi sulla connessione di Vance con la gente.

Trump e Vance, a loro volta, etichettano Harris e Walz come "estrema sinistra". Si basano particolarmente sui temi della migrazione e della sicurezza interna.

Attaccano esplicitamente Walz per il suo ruolo durante le proteste per i diritti civili "Black Lives Matter" del 2020, accusandolo di non aver agito abbastanza rapidamente e duramente contro i disordini nel Minnesota come governatore. Usano questo esempio per dipingere Walz e i democratici come sostenitori della illegalità. Usano anche il legame di Walz con la Cina, dove ha lavorato come insegnante, come punto di attacco.

