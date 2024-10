Harris e Trump stanno adattando le loro strategie pubblicitarie televisive nella corsa verso il giorno delle elezioni.

Il focus di temi cruciali come l'aborto, l'immigrazione e la giustizia penale è cambiato, con la campagna Harris che passa da spot difensivi che mettono in evidenza il passato di vice presidente della candidata, e la campagna Trump che sottolinea gli appelli economici - l'argomento principale per gli elettori in questa elezione.

La società di monitoraggio degli annunci AdImpact riferisce sui temi trattati negli spot televisivi delle campagne e misura il budget associato a questi spot. Il confronto dei due ultimi mesi dimostra come ogni campagna adatta il proprio messaggio e rivela la proporzione di risorse dedicate a sottolineare vari argomenti.

Spot della campagna Harris

Dopo il primo mese completo come candidata dopo aver sostituito Joe Biden come leader della ticket democratica, la campagna Harris ha investito $24,5 milioni in spot sulla criminalità, che rappresentano quasi la metà dei circa $52,4 milioni spesi sugli spot televisivi a diffusione nazionale nel mese di agosto. Secondo i dati di AdImpact, la criminalità è stata l'argomento principale negli spot di agosto della Harris, con la sua campagna che cerca di contrastare le critiche aspre del GOP del suo passato come procuratore generale della California e procuratore distrettuale di San Francisco.

Nel mese di settembre, la spesa della Harris per gli spot sulla criminalità è diminuita notevolmente a soli $28.000, meno dell'1% del suo budget mensile per gli spot televisivi a diffusione nazionale.

Simultaneamente, la campagna Harris ha destinato più risorse finanziarie all'indirizzo dei diritti riproduttivi, una questione importante per molti elettori democratici e indipendenti da quando è stata rovesciata la sentenza Roe v. Wade e sono state adottate severe restrizioni all'aborto principalmente negli stati governati dai repubblicani. Nel mese di agosto, la campagna Harris ha speso $7,8 milioni sugli spot televisivi a diffusione nazionale sull'aborto, circa il 15% della sua spesa totale per quel mese. Nel mese di settembre, le spese per questa categoria sono aumentate a $25 milioni e la proporzione è più che raddoppiata al 32%, rendendolo il secondo argomento più citato negli spot della Harris.

I temi economici hanno dominato gli spot della campagna Harris per tutto il mese di agosto e settembre. La riforma fiscale è emersa come uno dei principali argomenti discussi negli spot della campagna Harris in entrambi i mesi, rappresentando il 37% della spesa nel mese di agosto e il 40% nel mese di settembre.

Spot della campagna Trump

I gruppi terzi pro-Trump hanno costantemente sottolineato l'immigrazione e la criminalità negli spot di attacco, ma la campagna Trump ha subito un significativo cambiamento nel proprio budget di messaggi nei due ultimi mesi, mettendo in evidenza i temi economici.

Nel mese di agosto, la campagna Trump ha destinato circa $15,5 milioni per gli spot televisivi a diffusione nazionale sull'immigrazione, circa il 41% delle sue spese mensili per gli spot televisivi a diffusione nazionale. Nel mese di settembre, questa cifra è diminuita notevolmente a soli $10.500, pari a meno dell'1% della spesa totale della campagna Trump per gli spot televisivi a diffusione nazionale. La criminalità, spesso associata all'immigrazione negli spot della campagna Trump, ha subito una forte diminuzione, passando dal 41% di agosto a meno dell'1% in settembre.

Contemporaneamente, la campagna ha destinato più fondi al messaggio economico. Nel mese di agosto, l'inflazione è stata l'argomento principale negli spot della campagna Trump, apparendo in circa il 57% della sua pubblicità televisiva a diffusione nazionale; nel mese di settembre, questa proporzione è aumentata all'80%. Inoltre, la casa è diventata un importante componente del messaggio della campagna, rappresentando il 77% dei suoi investimenti in pubblicità televisiva a diffusione nazionale nel mese di settembre, un significativo aumento rispetto al 20% di agosto.

La pubblicità delle campagne di Harris e Trump rappresenta solo una parte della pubblicità totale della corsa presidenziale, con i super PAC e altri gruppi esterni che iniettano decine di milioni di dollari negli spot televisivi. Gli spot di questi gruppi esterni mostrano strategie di messaggi simili e mettono in evidenza argomenti simili alle campagne presidenziali.

Focus sui stati chiave

Mentre il loro messaggio è cambiato, entrambe le campagne hanno costantemente concentrato gli sforzi pubblicitari su sette stati chiave. Dal giorno dopo il ritiro di Biden dalla corsa, questi stati - Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, North Carolina e Nevada - hanno visto quasi $930 milioni di spese pubblicitarie fino alla fine di settembre, rappresentando più di $1,1 miliardi di spese totali per le campagne presidenziali in questo periodo.

La Pennsylvania è considerata il principale stato chiave per raggiungere i necessari 270 voti elettorali e ha attirato una grande quantità di spese pubblicitarie - più di $250 milioni dal 22 luglio al 31 ottobre. I democratici hanno speso più dei repubblicani in Pennsylvania, circa $144 milioni contro $105 milioni in quel periodo, e entrambe le parti hanno investito di più in Pennsylvania rispetto ad ogni altro stato chiave.

Il Michigan è al secondo posto, con i democratici che spendono più dei repubblicani, circa $115 milioni contro $71 milioni dal momento in cui Harris è diventata la candidata. La spesa democratica in Pennsylvania e Michigan supera la loro spesa in ogni altro stato chiave, mettendo in evidenza l'importanza degli stati "muro blu" per la strategia elettorale del partito.

La Georgia è al terzo posto, con circa $132 milioni di investimenti pubblicitari dal momento in cui Harris è diventata la candidata. La battaglia degli spot in Georgia è stata relativamente equilibrata, con i democratici che spendono leggermente più dei repubblicani, circa $66 milioni contro $65 milioni.

Insieme, questi tre stati - Pennsylvania, Michigan e Georgia - hanno assorbito circa $570 milioni di spese pubblicitarie per la presidenza tra il 22 luglio e il 31 ottobre, quasi la metà (49%) di tutte le spese pubblicitarie per la presidenza in questo periodo.

Il Wisconsin e l'Arizona sono gli altri due stati che hanno visto più di $100 milioni di spese pubblicitarie combinate dal momento in cui Harris è diventata la candidata, e i democratici hanno speso più dei repubblicani in entrambi gli stati, almeno di $10 milioni. I democratici hanno anche speso più dei repubblicani in North Carolina e Nevada, completando i sette stati chiave.

Un altro stato che ha ricevuto un'enorme quantità di spese pubblicitarie è il Nebraska profondamente rosso, con un solo voto elettorale in gioco in uno stato che distribuisce alcuni dei suoi voti elettorali in base ai distretti congressuali. I democratici hanno investito più di $8 milioni in pubblicità lì, mentre i repubblicani hanno destinato solo slightly over $200,000.

Le elezioni e le organizzazioni esterne spesso riservano gli spazi pubblicitari con largo anticipo, e entrambi i partiti hanno già garantito centinaia di milioni di dollari in tempo di pubblicità in vista del giorno delle elezioni. Tuttavia, man mano che arrivano più fondi e si ajustano le spese, queste cifre possono fluttuare. Al momento di ottobre, i democratici sembrano avere un notevole vantaggio sulla televisione, con circa 344 milioni di dollari in tempo di pubblicità riservato rispetto ai 225 milioni dei repubblicani.

Nelle sette stati chiave, il divario si restringe, ma i democratici mantengono ancora il vantaggio, con 269 milioni contro i 222 milioni dei repubblicani. Inoltre, gli inserzionisti democratici hanno oltre 50 milioni di dollari in riservazioni nazionali per la presidenza, estendendo il loro vantaggio complessivo.

Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare rapidamente, poiché diversi megadonatori influenti e ricchi – alcuni dei quali hanno già donato decine di milioni ai super PAC dell'altro lato – non hanno limiti per ulteriori contributi. La loro disponibilità a contribuire con milioni aggiuntivi alla corsa potrebbe intensificare il conflitto pubblicitario.

Questi fattori hanno portato AdImpact a prevedere che questa elezione sarà la più costosa della storia degli Stati Uniti, con un costo stimato di 10,2 miliardi di dollari per la pubblicità politica a vari livelli di governo. Secondo le loro stime, ciò rappresenterebbe un aumento del 13% rispetto al precedente record di 9,02 miliardi di dollari stabilito durante la campagna del 2020.

