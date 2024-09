- Harris e Trump iniziano un confronto televisivo stringendo la mano.

Durante il loro primo confronto televisivo, la candidata democratica Kamala Harris e il favorito repubblicano Donald Trump si sono scambiati i saluti con una stretta di mano. Al venue di Philadelphia, Harris si è presentata come "Kamala Harris", stringendo la mano a Trump. Il dibattito tra Trump e l'ex candidato presidenziale democratico Joe Biden di giugno è iniziato senza una stretta di mano. La prestazione di Biden all'evento è stata così deludente che Trump ha deciso di non partecipare alle elezioni, designando Harris come sua sostituta alla vicepresidenza. Ora, Harris sta lavorando per conquistare la posizione più alta del governo americano nelle elezioni presidenziali del 5 novembre.

