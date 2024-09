Harris e Trump iniziano la gara con una cordiale stretta di mano.

Kamala Harris e Donald Trump, entrambi in lizza per la presidenza degli Stati Uniti, hanno avuto il loro primo e presumibilmente ultimo confronto in un dibattito televisivo a Philadelphia il 5 novembre. L'evento è iniziato in modo amichevole, con Harris che porgeva la mano e si presentava a Trump. Tuttavia, l'atmosfera cordiale è svanita rapidamente, lasciando il posto a uno scambio di parole dure.

Il dibattito è iniziato con una domanda sull'economia, incentrata sul fatto che gli americani stiano meglio ora rispetto a quattro anni fa. Harris ha sottolineato l'importanza della classe media nella sua risposta. Trump, invece, ha incolpato il presidente Joe Biden per i tassi di inflazione elevati. Entrambi i candidati non hanno esitato a incolparsi a vicenda per la mancanza di politiche economiche.

Nel loro dibattito di giugno, Donald Trump e Joe Biden, allora candidato democratico alla presidenza, non hanno iniziato in modo cordiale, senza il tradizionale stringimento di mano. La prestazione di Biden durante il dibattito è stata così deludente che Trump è stato costretto a ritirarsi dalla corsa, lasciando il posto a Harris come vicepresidente.

Le regole per questo dibattito televisivo sono chiare. Quando un candidato parla, il microfono dell'altro è muto. A ciascun candidato vengono concessi due minuti per rispondere, con altri due minuti per la replica. Il dibattito si svolge dietro i podi, con solo accessori basilari come penna, blocco per appunti e bottiglia d'acqua. Non c'è pubblico dal vivo nel luogo di Philadelphia.

Prima ancora che il dibattito iniziasse, Trump aveva già stabilito il tono attraverso la sua piattaforma social, Truth Social. Aveva esortato i repubblicani della Camera a far chiudere il governo se non avessero ottenuto ciò che volevano riguardo alla sicurezza al confine.

Durante gli scambi accesi del dibattito, Harris e Trump hanno entrambi fatto riferimento alle loro intenzioni per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024, mettendo in evidenza le loro politiche economiche contrastanti e le loro posizioni su vari problemi. Dopo il dibattito, i sondaggi hanno mostrato un aumento significativo del sostegno a Kamala Harris, suggerendo una possibile spinta per la sua eventuale campagna del 2024.

