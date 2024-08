Harris e Trump condividono un disprezzo per l'inflazione. Le loro strategie economiche hanno il potenziale per aumentare ulteriormente i prezzi.

Entrambi il Vice Presidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump hanno promesso di ridurre le spese. Tuttavia, gli economisti hanno espresso preoccupazioni sul fatto che gli obiettivi dei candidati, compreso il piano economico di Harris annunciato lo scorso venerdì e le recenti dichiarazioni economiche di Trump, potrebbero far aumentare i prezzi... e nel caso di Trump, potenzialmente in modo significativo.

Secondo Joe Brusuelas, chief economist di RSM US, le proposte di entrambi i candidati likely espanderebbero il deficit e stimolerebbero la domanda, sia attraverso la spesa governativa che stringendo il mercato del lavoro.

Tuttavia, Brusuelas ha menzionato che il piano di Trump presenta maggiori rischi. "Entrambi l'inflazione possibile e il rischio di inflazione permanente più alta sono maggiori con la proposta di Trump," ha detto.

Analisi più approfondita del deficit

L'analisi del Committee for a Responsible Federal Budget del "Piano per abbassare i costi per le famiglie americane" di Harris ha rivelato che le sue politiche proposte potrebbero aumentare i deficit di 1,7 trilioni in un decennio (fino a 2 trilioni se le sue politiche abitative diventassero permanenti). I costi principali, pari a 1,2 trilioni, derivano dall'estensione del Child Tax Credit proposta da Harris.

"I penso che entrambi i partiti saranno in rosso (fiscalmente) per le loro proposte," ha detto Marc Goldwein, senior vice president e senior policy director del CRFB a CNN. "Deficit più alti a breve termine significano maggiori pressioni inflazionistiche, il che significa che le persone vedranno costi più alti al supermercato, alla pompa di benzina, nelle loro case o la Federal Reserve dovrà reagire rallentando il taglio dei tassi."

Un'analisi separata della Tax Foundation ha stimato che le proposte di Harris sui sussidi fiscali e le espansioni dei programmi federali likely supererebbero i 2 trilioni di costi in 10 anni.

Finora, Trump non ha presentato un piano economico dettagliato come quello di Harris. Tuttavia, un'analisi precedente del CRFB della proposta di Trump di eliminare le tasse sui benefici della sicurezza sociale ha suggerito che il piano potrebbe costare tra 1,6 trilioni e 1,8 trilioni entro il 2035.

Il CRFB sta pianificando un'analisi più approfondita delle proposte di entrambi i partiti nelle prossime settimane man mano che diventano disponibili maggiori informazioni.

I pericoli dello stimolo della domanda

Una parte importante del piano economico di Harris prevede di rendere l'abitazione più accessibile. Il piano, ispirato alle proposte del Presidente Biden, include la costruzione di 3 milioni di nuove unità abitative, l'offerta di aiuti per il primo acquisto e un credito d'imposta per i primi acquirenti.

Gli economisti hanno detto a CNN che aumentare l'offerta potrebbe aiutare ad alleviare l'attuale intasamento del mercato immobiliare e a frenare gli aumenti di prezzo. Tuttavia, sono stati più cauti riguardo agli sforzi di stimolo.

"Il problema oggi è che troppe persone inseguono troppo poche case," ha detto Justin Wolfers, professore di politica pubblica e economia all'Università del Michigan a CNN. "La soluzione non è dare alle persone più soldi per comprare case."

Un'altra possibile fonte di inflazione potrebbe essere un Child Tax Credit espanso, che metterebbe più denaro nelle tasche delle persone. Durante la pandemia di Covid-19, l'espansione del Child Tax Credit ha aiutato le famiglie con le spese per la cura dei figli e le spese di vita, mantenendo le persone nel mercato del lavoro.

Michelle Holder, economista del lavoro e professoressa associata di economia al John Jay College della City University of New York, ha posto la questione sull'importo necessario per espandere permanentemente la detrazione fiscale. "D'altra parte," ha detto, "c'è una ragionevole obiezione a questa critica, che è questa mette denaro nelle mani delle persone che lo spenderanno. Le famiglie con figli affrontano alte spese per la cura dei figli... e rendere più accessibile per i genitori, particolarmente le donne, lavorare fuori casa."

Gli economisti hanno anche espresso preoccupazioni riguardo alla proposta di Harris di imporre un divieto federale di prezzi gonfiati, sostenendo che tali leggi potrebbero motivare le persone a comprare più beni di quanto avrebbero fatto altrimenti.

Avvertimenti di riaccensione dell'inflazione

Trump non ha rilasciato un piano economico dettagliato ma ha suggerito diverse proposte, tra cui l'aumento delle tariffe sui beni importati, l'estensione dei tagli fiscali del 2017, la riduzione ulteriore del tasso fiscale aziendale, il crackdown sull'immigrazione e l'attuazione di "deportazioni di massa" e l'espansione della trivellazione per l'olio e l'energia domestici.

In una lettera di giugno, 16 economisti premio Nobel hanno inviato un avvertimento severo che l'agenda di Trump - in particolare, l'aumento delle tariffe sulla Cina e sui partner commerciali internazionali, l'estensione dei tagli fiscali del 2017 e la riduzione ulteriore del tasso fiscale aziendale - non solo "riaccenderebbe l'inflazione" ma avrebbe "un impatto negativo sullo standing economico degli Stati Uniti a livello mondiale e un effetto destabilizzante sull'economia domestica degli Stati Uniti."

Harris ha affermato venerdì che l'agenda di Trump, in particolare la tassa del 20% sulle importazioni, potrebbe far aumentare i prezzi per una famiglia americana tipica di 3.900 dollari all'anno.

La cifra di 3.900 dollari menzionata da Harris proviene dall'analisi progressista del Center for American Progress Fund. Questa organizzazione ha esaminato un possibile aumento del 20% delle tasse sulle importazioni, un argomento che Trump a volte menziona durante i suoi comizi. Inoltre, l'Istituto Peterson per gli studi internazionali ha condotto un altro studio e ha stimato che queste proposte di dazio potrebbero costare a una famiglia di reddito medio circa 1.700 dollari all'anno.

La corrispondenza degli economisti premio Nobel non ha affrontato i piani di immigrazione di Trump. Tuttavia, gli economisti mainstream hanno avvertito che l'obiettivo di Trump di deportare circa 15-20 milioni di persone, potenzialmente con l'aiuto della Guardia Nazionale, potrebbe avere severe conseguenze per il mercato del lavoro degli Stati Uniti, che si sta gradualmente riprendendo dalle sfide occupazionali causate dalla pandemia.

Gli economisti che hanno parlato con CNN hanno suggerito che le aziende potrebbero essere costrette ad aumentare i salari e i prezzi. In modo interessante, hanno argomentato che un aumento dell'immigrazione ha aiutato il recupero del mercato del lavoro e ha rafforzato la produttività, che a sua volta ha contribuito a domare l'inflazione.

Il report è stato compilato da Matt Egan e David Goldman di CNN.

