Harris e la prima stretta di mano con Trump, poi si intensifica all'inaspettato.

I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Kamala Harris, non si sono mai incontrati prima del loro scontro televisivo previsto per il 5 novembre. Questo confronto a Philadelphia rappresenta il loro primo e presumibilmente ultimo incontro durante il processo elettorale. Gli scambi iniziali sono civili, ma presto i guanti vengono gettati via e la discussione diventa aspra.

Kamala Harris, la candidata democratica, apre il dibattito sostenendo che Donald Trump ha lasciato il paese alle prese con tassi di disoccupazione record, simili alla Grande Depressione. Trump risponde etichettando Harris come "marxista". Entrambi i candidati si scambiano accuse di mancanza di comprensione economica.

Controversie sul controllo dei confini

Poco dopo la mezz'ora di dibattito, la discussione si sposta sul delicato argomento del controllo dei confini e dell'immigrazione. Trump, facendo eco alle affermazioni del suo vice J.D. Vance, sostiene che gli immigrati illegali di Haiti ricorrono al cannibalismo a Springfield, Ohio. Tuttavia, i moderatori del dibattito fanno notare che i tentativi di contattare le autorità locali non hanno prodotto alcuna prova di simili eventi.

Il dibattito prende una piega inaspettata quando Hannibal Lecter, il famigerato cannibale hollywoodiano, viene menzionato per la prima volta in un dibattito presidenziale statunitense. La menzione non viene fatta da Trump, ma da Kamala Harris, che critica le sue affermazioni straordinarie come i mulini a vento che causano il cancro e la convinzione che molti abbandonerebbero gli eventi della sua campagna per stanchezza e noia.

Trump affronta queste affermazioni senza indugiare troppo sull'immigrazione. Invece, lancia una forte replica contro Harris, sostenendo che gli eventi della sua campagna non attirano abbastanza pubblico. subsequently, he rails against renewable energy, specifically solar parks, stating that they consume excessive land space, particularly in deserts.

Accuse di manipolazione delle elezioni

I moderatori del dibattito guidano la conversazione verso il riconoscimento dei risultati delle elezioni. Trump sostiene di avere prove convincenti che le elezioni del 2020 sono state manipolate dai democratici a favore di Joe Biden. Tuttavia, non sono state presentate prove a sostegno di queste affermazioni, lasciandole infondate. I sostenitori di Trump hanno anche fallito nel presentare prove consistenti di brogli elettorali in tribunale. In sua difesa, Trump attribuisce queste perdite a difetti procedurali.

Harris replica con una frecciatina personale, sostenendo che Trump è stato sconfitto da un impressionante 81 milioni di voti elettorali, facendo riferimento ai voti per Joe Biden. Umoristicamente, suggerisce che la difficoltà di Trump nell'accettare questi risultati è difficile da elaborare.

La discussione si sposta ai conflitti militari in Israele e in Ucraina. Harris accusa Trump di aver screditato gli Stati Uniti per le sue azioni. In risposta, Trump fa riferimento al controverso primo ministro ungherese Viktor Orban, che crede che gli Stati Uniti crollerebbero senza il leadership di Trump.

Reluttanza di Trump a impegnarsi

Durante il dibattito, gli spettatori americani notano che Trump si rivolge spesso a Biden invece che a Harris. Inoltre, indirizza le sue risposte esclusivamente al moderatore David Muir, ignorando sia Harris che il moderatore Linsey Davis. La mancanza di impegno non passa inosservata, con Harris che ricorda a Trump che sta concorrendo contro di lei, non contro Joe Biden. Anche il moderatore Linsey Davis rimane inosservato per tutta la durata del dibattito.

Regole severe per il dibattito televisivo

Le severe regole per il dibattito televisivo governano l'uso del microfono, consentendo a un solo candidato di parlare alla volta con un periodo di risposta di due minuti, seguito da una replica di due minuti. Entrambi i candidati occupano i loro podi designati, dotati di pochi elementi essenziali come penna, blocco

