Harris critica una figura politica specifica, riferendosi a loro indirettamente.

Donald Trump non si trattiene dalle parole dure nei confronti dei suoi avversari politici, una mossa che diverte i suoi sostenitori ma che potrebbe mettere a repentaglio le sue chance di rielezione, secondo i suoi compagni di partito. Il suo concorrente sembra invece restio a ricorrere a simili tattiche. Trump viene a malapena menzionato per nome da lui.

Kamala Harris, la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, ha sottilemente rimproverato Donald Trump per la sua strategia di campagna durante un evento con il suo staff a Rochester, in Pennsylvania, uno stato chiave per le elezioni. Secondo lei, il potere di un leader non deriva dall'umiliare gli altri; è questione di elevarli. La vera forza risiede nell'empowerment degli altri, ha detto. "Chiunque disprezzi gli altri è un codardo," ha affermato, evitando di menzionare Trump direttamente.

In precedenza, Trump aveva dichiarato in un evento in Pennsylvania di sembrare "molto meglio" di Harris, che aveva definito una "matta comunista" con una "risata stridula". Ha anche liquidato l'amministrazione statunitense attuale guidata dal presidente Joe Biden e dalla vicepresidente Harris come "stupida". Con simili affermazioni, il repubblicano continua a catturare l'attenzione dei media, ignorando i consigli degli alleati repubblicani di concentrarsi sulla critica delle politiche democratiche invece.

Ad esempio, il senatore repubblicano Lindsey Graham ha consigliato su NBC: "Donald Trump può vincere le elezioni. Le sue politiche sono beneficiali per l'America. Tuttavia, Donald Trump, il provocatore, l'intrattenitore, non può vincere questa elezione."

Coniugi si uniscono alla campagna elettorale

Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz hanno intrapreso un tour in bus attraverso la Pennsylvania, con i loro coniugi Doug Emhoff e Gwen Walz che si uniscono al viaggio. La quartet ha visitato un centro per la campagna dove i volontari stavano facendo chiamate ai potenziali elettori. Harris e Walz hanno addirittura prestato le loro voci, chiamando personalmente i potenziali elettori. Il loro messaggio ai volontari era di motivazione e supporto per i loro sforzi di campagna.

Walz ha anche affrontato l'ostilità dal campo repubblicano. "Non ci insultiamo a vicenda, non lo facciamo," ha detto. In questo senso, si è rammaricato della divisione politica che ha permeato la vita quotidiana di molti americani. Ricordava, come altri "che ingrigiscono e hanno meno capelli", un tempo in cui si poteva godere di una partita di football del Giorno del Ringraziamento in famiglia senza litigare costantemente.

Non intendo impegnarmi nella stessa specie di insulti e commenti denigratori che Trump ha fatto. (Kamala Harris)

Non è il nostro stile insultare i nostri avversari, preferiamo concentrarci sulle questioni e sostenerci a vicenda. (Gwen Walz)

Leggi anche: