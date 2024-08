- Harris critica Trump per aver aderito ai metodi tradizionali.

Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, ha liquidato l'identificazione di Kamala Harris come afroamericana con una strategia superata. In risposta all'affermazione di Trump secondo cui Harris avrebbe recentemente adottato la sua identità nera per motivi politici, Harris ha definito la mentalità di Trump "arcaica" durante un'intervista su CNN. Alcune persone hanno visto le osservazioni di Trump come un esempio di pregiudizio razziale.

Harris ha semplicemente definito l'approccio di Trump "la stessa vecchia tattica stantia". "Prossima domanda, per favore", ha riso la 59enne. Quando la moderatrice curiosa Dana Bash ha cercato ulteriori commenti da Harris, lei ha risposto: "Questo è tutto". Si trattava della prima apparizione televisiva di Harris dopo la sua nomina.

Harris ha fatto storia diventando la prima donna, la prima persona di discendenza africana e la prima persona di origini asiatiche ad essere insediata come vicepresidente degli Stati Uniti. È nata a Oakland, in California, e suo padre proveniva dalla Giamaica, dove era venuto a studiare l'economia, mentre sua madre era originaria dell'India.

Solo un paio di settimane fa, l'ex presidente Trump ha ricordato Harris, dicendo: "Lei ha sempre sottolineato la sua eredità indiana... Non mi ero reso conto che fosse nera fino a quando non è diventata improvvisamente una qualche anno fa. E ora vuole essere conosciuta come tale".

Harris ha fortemente dissentito dalla caratterizzazione di Trump, dichiarando durante una conferenza stampa: "La mia identità non è uno strumento politico da usare a piacimento di qualcuno". Le elezioni imminenti sono attese per approfondire questo problema, mentre Harris continua la sua campagna per la carica.

