Harris attacca Trump su questioni chiave negli stati oscillanti

Trump non vuole risolvere i problemi dell'immigrazione, ha detto Harris ai sostenitori nella città di Glendale. Ha ricordato che i Repubblicani al Senato, su ordine di Trump, hanno bloccato una precedente proposta legislativa concordata che avrebbe apportato modifiche alla politica sull'immigrazione. Si sospettava che l'intenzione di Trump fosse quella di fare della politica sulla frontiera un tema della campagna elettorale.

"Trump ha mandato all'aria l'accordo perché pensava di poter vincere le elezioni. Se divento presidente, firmerò quella legge," ha detto Harris. Il sistema dell'immigrazione ha bisogno di riforme. "Includes strong border security and a deserved path to citizenship," ha aggiunto.

Harris è stata nominata dal Presidente Joe Biden nel 2021 per gestire la crisi migratoria al confine con il Messico, ma è stata criticata per il suo scarso rendimento in questo campo. Trump ha detto a un evento della campagna nello stato del Montana, riferendosi al suo primo mandato alla Casa Bianca: "Le ho lasciato il confine più forte della storia, lei l'ha trasformato nel peggior invasione di confine della storia."

Per il suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha annunciato "massive deportazioni" di immigrati illegali. La piattaforma del Partito Repubblicano afferma che il confine deve essere chiuso e fermata l'"invasione dei migranti".

Il 78enne Trump ha fatto meno apparizioni elettorali del suo rivale 59enne nelle ultime settimane. Dal suo ufficiale nomina a metà luglio, è apparso solo poche volte. La sua unica apparizione questa settimana è stata in Montana, dove la vittoria sembra certa. Non è prevista alcuna apparizione per la prossima settimana.

Non è recente che Trump si sia recato negli stati oscillanti perché è "molto avanti" lì, ha detto ai giornalisti nella sua residenza in Florida giovedì. I Democratici erano molto indietro nei sondaggi per molto tempo. Quando è diventato chiaro che Harris sarebbe stata la candidata democratica dopo il ritiro di Biden, il divario si è ristretto. Trump aveva precedentemente attaccato l'81enne Biden per la sua età. La squadra di Harris ha ora ribaltato la situazione e afferma che Trump ha "poco energia".

Harris e il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz sono attualmente in un tour elettorale di più giorni negli stati americani particolarmente contestati. Sabato, la squadra apparirà in Nevada. In precedenza, hanno fatto tappe in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Gli stati oscillanti, che non possono essere chiaramente assegnati a uno dei due campi politici, spesso decidono le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Pertanto, hanno una particolare importanza nella corsa ravvicinata tra Harris e Trump.

In Arizona, Harris ha anche criticato duramente Trump su altri temi chiave come il cambiamento climatico. Trump ha ripetutamente messo in dubbio il cambiamento climatico causato dall'uomo. "In Arizona, sapete che questa crisi è reale. Lui la chiama una bufala," ha detto Harris a Glendale. Lo scorso anno, Phoenix, la capitale dell'Arizona, ha registrato temperature superiori a 43 gradi Celsius per 31 giorni consecutivi.

Harris ha anche affrontato la questione controversa dell'aborto. "Oggi, ci sono più di 20 stati nel nostro paese con un divieto di aborto di Trump," ha detto, riferendosi alla sentenza della Corte Suprema del 2022 che ha abolito il diritto all'aborto a livello nazionale negli Stati Uniti e ha lasciato la regolamentazione ai singoli stati. Tre dei sei giudici della Corte Suprema che hanno votato per abolire il diritto sono stati nominati da Trump durante il suo mandato.

